Edito: Kein Weg zurück

Die Taxonomie war ein Schritt – und der russische Angriffskrieg ein weiterer. Wer geglaubt hat, die Atomkraft sei endgültig vom Tisch, und ignoriert hat, dass Frankreich unvermindert an der Kernenergie festhält, der sieht sich zurzeit eines Besseren belehrt. Sie scheint mit der Energiekrise, die sich zum Herbst und Winter zu verschlimmern droht, eine Renaissance zu erleben. Dem Vorschlag der Europäischen Kommission, Investitionen in Gas- und Atomstrom unter bestimmten Bedingungen als nachhaltig zu klassifizieren, hat sich das Europaparlament Anfang Juli angeschlossen. Damit gilt auch Atomenergie als umweltfreundlich.

„Atomenergie? Nein danke“ – heißt ein Slogan der Kernkraftgegner seit den 1970er Jahren. Damals wurde vor allem in Deutschland, aber auch in Luxemburg gegen den Bau von Atomkraftwerken (AKW) demonstriert. Im Nachbarland bewog die nukleare Katastrophe im japanischen Fukushima vom März 2011 die damalige Bundesregierung dazu, bis Ende 2022 schrittweise aus der Kernenergie auszusteigen. Doch die aktuelle Gaskrise könnte nach den Worten des Magazins Der Spiegel „das alte deutsche Anti-Atom-Dogma ins Wanken“ bringen. Laut Umfrage sind 78 Prozent der Befragten dafür, die drei in Deutschland noch laufenden Kernreaktoren nicht, wie geplant, zum Jahresende abzuschalten, sondern bis zum Sommer 2023 weiterzubetreiben. 67 Prozent befürworten einen Weiterbetrieb für die nächsten fünf Jahre und 41 Prozent sogar den Bau neuer AKWs. Andere Umfragen bestätigen den Trend.

Es geht also nicht nur um ein Provisorium und notwendiges Übel, um einen „Streckbetrieb“ mit alten Brennstäben.

Hinter dem Stimmungswandel könnte mehr stecken. In Luxemburg etwa glaubten im vergangenen Jahr 41 Prozent der Befragten einer Eurobarometer-Umfrage, dass die Atomkraft in den nächsten 20 Jahren einen positiven Effekt auf ihr Leben habe, meldete das Tageblatt im Januar. Während erfahrene AKW-Gegner ein Ende der Energiewende befürchten, wittert die Atomlobby Morgenluft. Und während es in Deutschland nur um einen relativ kurzen Zeitraum geht, verschiebt Belgien seinen Atomausstieg um zehn Jahre; in Frankreich lautet das Mantra von Präsident Emmanuel Macron seit jeher, dass die Kernkraft eine nachhaltige Lösung sei. Der Staatschef hat sechs Druckwasserreaktoren der dritten Generation (EPR) bestellt und acht für später als Option vorgesehen.

Die Atomenergie kann keine Alternative

sein.

Damit will Macron Frankreichs Unabhängigkeit in der Energieversorgung gewährleisten. Doch er ignoriert die in den vergangenen Jahren wiederholt aufgetretenen Pannen und Sicherheitsprobleme der 56 Reaktoren, von denen mehr als die Hälfte zurzeit außer Betrieb sind – wegen Korrosionsschäden, Wartungsarbeiten und Inspektionen. Die extreme Hitze in den vergangenen Wochen hat ebenso zu Ausfällen beigetragen.

Denn das Kühlwasser, dass in die Flüsse abgeleitet wird, darf eine bestimmte Temperatur nicht überschreiben. Nur mit einer Ausnahmeregelung wegen drohender Energieknappheit ist es fünf AKWs erlaubt, wärmeres Kühlwasser in die Flüsse zu leiten. Außerdem hat Frankreich bislang keine Lösung für den Umgang mit hochradioaktiven Rückständen sowie für die Zwischen- und Endlagerung des Atommülls gefunden. Nur zehn Pro-

zent des Nuklearbrennstoffs kommen aus der Wiederaufbereitungsanlage (WAA) in La Hague.

Einen enormen Risikofaktor stellen Atomkraftwerke bei Terrorattacken

und Kriegen dar. Das zeigte sich zuletzt angesichts der angespannten Lage rund um das ukrainische AKW Saporischschja. Immer wieder kommt es in der Gegend zu Gefechten. Beide Konfliktparteien machen sich gegenseitig für Raketenangriffe auf das größte Atomkraftwerk Europas verantwortlich. Die Furcht vor einer Katastrophe ist berechtigt. Auch was die angestrebte Unabhängigkeit der Westeuropäer in der Energieversorgung betrifft, fällt die Atomenergie als Alternative aus. Denn die Europäische Union bezieht rund 40 Prozent ihres Urans von Russland und dem eng mit ihm verbündeten Kasachstan. Eine Studie des Center on Global Energy Policy der New Yorker Columbia University beweist, dass Europa bei der Nuklearenergie und -technologie stark von Russland abhängt. Deshalb wurde dieser Sektor bei den EU-Sanktionen ausgenommen. Und deshalb kann die Atomenergie keine Alternative im Streben nach energiepolitischer Unabhängigkeit und im Kampf gegen den Klimawandel sein.