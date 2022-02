Edito: Kunst und Macht

Das Kino ist ein Ort der Träume, zumindest wenn man den Worten des Regisseurs Wim Wenders glaubt und sich einige seiner Filme angeschaut hat. Im früheren Kino Ariston in Esch ist der Filmtraum längst ausgeträumt. Künftig soll dort die Jugendbühne des Escher Theaters der Kreativität freien Lauf lassen. Vergangene Woche wurde in dem sich im Umbau befindenden Lichtspielsaal die Eröffnungsfeier der Europäischen Kulturhauptstadt vorgestellt. Kaffee und Croissants gab es am Bauzaun, die Schutzhelme und den Covid-Check am Eingang. Das Leben ist eine Baustelle. Eine Welt „under construction“! Manch einer hatte den „Eindruck, eher der Lancierung eines Parfums oder Autos beizuwohnen als der eines kulturellen Ereignisses“, wie das „Land“ schreibt.

Das Opening soll als Festival und Erlebniswelt mit DJs und Live-Musik, Licht- und Videoinstallationen über mehrere Bühnen gehen. Dazu wird in der Rockhal der „Sound of Europe“ erklingen, die Minett-Stadt zum Weltraumraketenzentrum und Belval zur Basis für den virtuellen Raketenstart. Mündet alles in einer riesigen Apotheose? Wird die Kultur nach der Pandemie, während der unzählige Künstler weltweit im Homeoffice arbeiteten oder Live-Konzerte vom Küchentisch und vom Balkon aus gaben, in einem hollywoodesken Happy End auferstehen? Oder heißt es gar: „Wollt Ihr die totale Unterhaltung?“

Kultur war und ist in der Menschheitsgeschichte bis heute nicht zuletzt ein Spektakel – und das Spektakel, ob höfisch, elitär oder als Massenevent, eine ästhetische Kategorie. Ob affektiv berührend, sinnlich überwältigend oder zu einem „Gefühl der Erfüllung“, wie es Nancy Braun nannte, Generaldirektorin von Esch2022, zum Nachdenken anregend und mitunter schockierend – die Bandbreite ist riesig: Kultur reicht von der kritischen Auseinandersetzung mit politischen und gesellschaftlichen Fragen bis zur reinen Kontemplation und Zerstreuung, vom Bombast zur Miniaturmalerei, von Marina Abramovi´c und Damien Hirst bis Helene Fischer und Rammstein. Die von dem französischen Autor und Revolutionär Guy Debord vor einem halben Jahrhundert als abgestumpft oder sinnentleert bezeichnete Form der kapitalistischen Konsumkultur hat sich zwar virusbedingt zuletzt eine Auszeit genommen. Sie wird aber unweigerlich wiederkehren. Die Melange von Kunst und Kommerz ist ein alter Hut. Geschenkt!

Kultur ist systemrelevant, aber darf sich von der Macht nicht vereinnahmen lassen.

Auch bleibt die Frage, was Kunst ist oder „was weg kann“, stets im Raum. Kunst ist ein Spiegel der Gesellschaft. Im Idealfall reibt sie sich an der Letzteren. Sie muss unangenehm sein und soll sich nicht vereinnahmen lassen, weder von Politikern und staatlichen Institutionen mit deren Anbiederungen und Kulturjahren noch von Geld und Ruhm. Bisweilen kann der Aua-Faktor der Kunst gewaltig sein, wie vor 25 Jahren bei dem viel zu früh verstorbenen Aktivisten, Film- und Theaterkünstler Christoph Schlingensief, der eine Aktion namens „Tötet Helmut Kohl!“ startete – oder wie hierzulande bei dem Musiker Turnup Tun mit dem Rapsong „FCK LXB“.

Kunst ist oft da, wo es weh tut. Sie kann aber auch staatstragend sein: In Frankreich wurde ein Literat vom Revolutionär zum gaullistischen Minister (Malraux), in Deutschland die frühere Managerin einer Hausbesetzercombo zur Kulturstaatsministerin (Roth). Manchmal mutiert ein anarchischer Künstler zum Ordensträger, wie der einst als Terroristenfreund beschimpfte Schriftsteller Rainald Goetz, der das Bundesverdienstkreuz erhielt. Ist „die Machtkritik jetzt selbst an der Macht“ und „der Umsturz ein zu förderndes Kulturgut“, wie es in der „Zeit“ kürzlich hieß?

Künstler dürfen und sollen vom Staat gefördert werden. Denn sie sind unentbehrlich, systemrelevant. Aber bedarf es eines Parlamentsdichters, wie unlängst in Deutschland gefordert? Bloß nicht. Auch wird hierzulande kein großherzoglicher Barde gebraucht: Das wäre so, als müsste Serge Tonnar bei jedem Staatsbesuch auftreten. Soweit ließ es der unlängst verstorbene bayerische Filme- und Theatermacher, Schauspieler und bildende Künstler Herbert Achternbusch erst gar nicht kommen: Er verbrannte einen Scheck über 20.000 Mark, den er für einen Literaturpreis bekommen hatte, und stieg in einem Film als Jesus vom Kreuz, um die Oberin eines Klosters zu verführen. Einmal Rebell, immer Rebell.

Text: Stefan Kunzmann // Foto: © Julien Garroy / Editpress