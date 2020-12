edito: Mind the Gap!

Zweierlei Nachrichten, was die Corona-Pandemie betrifft, lassen uns zurzeit zwischen Hoffen und Bangen schwanken. Einerseits geht die Regierung davon aus, dass die ersten Lieferungen eines Anti-Covid-19-Impfstoffs bald eintreffen werden – nach den Worten von Premierminister Xavier Bettel „Ende des Jahres, Anfang des nächsten Jahres“. Gesundheitsministerin Paulette Lenert spricht vom „Licht am Ende des Tunnels“. Andererseits ist die Zahl der Neuinfektionen auf einem hohen Niveau geblieben, die durch das Virus verursachten Todesfälle ebenso.

Darüber hinaus stellt uns Corona vor mehrere ethische Dilemmata: So stellt sich die Frage, was geschehen könnte, wenn die Kapazitäten der Kliniken erschöpft, alle Intensivbetten belegt und die Beatmungsgeräte knapp geworden sind und Ärzte über Leben und Tod entscheiden müssen: Wenn etwa ein älterer Patient mit einer geringen Überlebenschance einem jüngeren Familienvater weichen muss. Der deutsche Virologe Christian Drosten brachte es auf einen Nenner: „Dann müssen wir in eine Triage-Situation gehen.“ Wir haben außerdem die Bilder vom Lockdown im Frühjahr in Erinnerung, als die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen aufgrund der Kontaktbeschränkungen nicht mehr ihre Angehörigen empfangen konnten. Viele alte Menschen leiden unter Isolation, Angst und Ungewissheit, erst recht zurzeit unter Corona-Bedingungen. Viele sterben einsam. Dies sei ethisch nicht vertretbar, heißt es oft. Aber genau dies ist geschehen.

Auch bei der Impfstrategie geht es um ethische Fragen. Die nationale Ethikkommission hat ein Gutachten ausgearbeitet. Schließlich können nicht nur medizinisch-epidemiologische Erkenntnisse eine Rolle spielen. Fest steht: Nicht die Schnellsten oder Rücksichtslosesten sollen zuerst in den Genuss des Impfschutzes kommen. Nach dem Vorschlag der Ethikkommission wird mit dem Gesundheitspersonal in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie den Pflegediensten begonnen, also mit denen, die am meisten Kontakt mit Infizierten und Risikopatienten haben. Ebenso gilt es, jene Menschen mit einem hohen Krankheits- und Sterberisiko zu impfen, die besonders vulnerabel oder bei hohem Alter sind sowie jene, bei denen mit einem schweren Krankheitsverlauf zu rechnen ist. Bettel gibt zu, dass es schwer sei, eine Priorisierung festzulegen. Dies hänge von vielen Faktoren ab.

Bei knappen Kapazitäten droht

eine Triage, global gibt es sie längst.

Im Mittelpunkt muss – neben der Gesundheit der Menschen – die Gerechtigkeit stehen. Was im Sinne der Gleichheit heißt, dass jeder das Recht auf eine Impfung hat. Doch wie steht im Verhältnis dazu das Recht auf Selbstbestimmung? Eine allgemeine Impfpflicht wird es nicht geben, weil sie diesem Recht zuwiderlaufen würde. Sie sollte höchstens für die Personen in Gesundheitsberufen gelten, die in häufigem Kontakt mit Risikopatienten stehen. Aber generell sollten Betriebe nicht von ihren Mitarbeitern eine Impfung verlangen können. Auch dürfen utilitaristische Erwägungen, nach Nützlichkeitskriterien, nicht vorrangig sein. Das würde Menschen etwa aufgrund ihres hohen Alters diskriminieren.

Auf die Impfstoffe ist ein weltweiter Wettlauf entbrannt. Einzelne Staaten versuchen, das eigene Knappheitsproblem zu lösen, indem sie sich Zugriffsrechte sichern. Universale Gerechtigkeit besagt jedoch, dass der Impfstoff allen Menschen zur Verfügung stehen muss. Es wäre blauäugig zu behaupten, dass nicht längst eine Triage auf globaler Ebene stattfindet. In den armen Ländern entzogen die Lockdown-Maßnahmen vielen Menschen, insbesondere im informellen Sektor wie dem Straßenhandel, die Lebensgrundlage, ohne dass diese Entschädigungen erhielten. Außerdem stieg die Gefahr, indirekt an den Folgen von Covid-19 zu sterben, wenn zum Beispiel Masernimpfungen ausfielen oder HIV-Behandlungen ausblieben.

Zwar soll über die Global Impfallianz (Gavi) die Ausgabe an Impfstoffen an arme Staaten gesichert werden. Trotzdem hat uns die Pandemie gezeigt, dass sie die Menschen in höchst ungleicher Weise treffen kann. Sie hat die Kluft zwischen Armen und Reichen noch vergrößert und trifft auf unterschiedliche Infektionsrisiken und Behandlungschancen der verschiedenen sozialen Gruppen. Wer reich ist, kann sich besser schützen, wer arm ist, läuft eher Gefahr sich anzustecken; die Empfänger von höheren Einkommen arbeiten womöglich im Homeoffice, Niedriglohnempfänger eher nicht. Dies wird nicht nur deutlich in Ländern, wo der „social gap“ besonders groß ist – wie zum Beispiel in Brasilien oder anderen lateinamerikanischen Staaten, sondern auch bei uns in Luxemburg.