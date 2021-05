Edito: Nach der Blase

Wieder keimt Hoffnung auf. Die stabile Lage beim Infektionsgeschehen sowie die Fortschritte beim Impfen haben die meisten Regierungen in Europa zu Lockerungen der Corona-Restriktionen veranlasst. So auch die luxemburgische. Zum Beispiel dürfen Cafés und Restaurants ihre Gäste unter strengen Auflagen ab dem 16. Mai wieder im Innern bewirten. Ein Zurückfahren der Beschränkungen wird es ebenfalls in den Schulen sowie im Sport und in der Kultur geben.

Das erinnert an den Neustart vor einem Jahr. Was danach kam, ist bekannt. Die Pandemie war und ist längst nicht überstanden. Bis heute zwingt sie uns, in einer Art Blase zu leben. Sie hat nach den Worten des an der Universität Jena unterrichtenden Soziologen und Politikwissenschaftlers Hartmut Rosa „für eine gigantische und historisch einmalige Entschleunigung“ gesorgt. Allerdings nicht für jeden. Und auch nur auf den ersten Eindruck.

Wer im Homeoffice am Computer sitzt, mag zwar „physisch stillgestellt“ sein. Andererseits haben die Datenströme, die durch das Internet ausgetauscht werden, schon zu Beginn der Pandemie deutlich zugenommen. Sie haben neue Rekordwerte erreicht. Wir sind rasend unterwegs, ohne dass wir uns physisch von einem Ort zum anderen bewegen. Der 2018 verstorbene französische Philosoph Paul Virilio hätte dies einen „rasenden Stillstand“ genannt.

Zum einen ist der Wohnort wieder die Mitte unserer Welt geworden, zum anderen können wir nicht mehr sagen, was in einem Monat oder in einem halben Jahr sein wird. Rosa nennt dies „Weltreichweitenschrumpfung“. Das habe es uns erlaubt, häufiger wieder Dinge zu tun, die wir vielleicht vernachlässigt hatten: spazieren zu gehen, im Garten zu arbeiten oder zu lesen. Diese Potenziale wurden unterschiedlich genutzt.

Die Bedürfnisse der jungen Generation müssen ernst genommen werden.

Die Folgen für die Menschen können unterschiedlicher kaum sein. Corona hat Ängste und Verunsicherung geschürt. Die steigende Gereiztheit schlage zunehmend um in Aggressivität, stellt die Potsdamer Sozialpsychologin und Aggressionsforscherin Barbara Krahé fest. Außerdem werden zunehmend Lethargie und Erschöpfung beobachtet. Dennder Beschleunigungsdruck auf den Menschen, der sich in den vergangenen Jahrzehnten verstärkt hat, wird nicht in dem Maße in soziale Interaktion umgesetzt, wie es vor der Pandemie der Fall war. Da helfen auch die sozialen Netzwerke und Zoom-Meetings nicht weiter. Schließlich gehe es nicht nur um die Quantität, sondern um die Qualität der Kontakte, sagt Hartmut Rosa. Und diese Qualität entstehe „aus zufälligen oder irritierenden Begegnungen, die uns mit Energie aufladen“.

Corona hat die Tendenz verstärkt, dass wir emotional und psychosozial in den immer gleichen Bahnen laufen. Dabei hat sie manche härter getroffen als andere. Zum Beispiel Migranten, von denen überdurchschnittlich viele in beengten Verhältnissen leben. Allgemein sind Arme einem höheren Corona-Risiko ausgesetzt. Nicht zuletzt hat das Social Distancing die Tendenz zur Atomisierung der Gesellschaft beschleunigt, so dass wir uns, wie es Rosa ausdrückt, „wie isolierte Atome in einem kalten Universum fühlen“.

Vor allem junge Leute können als Verlierer der Corona-Politik bezeichnet werden. Untersuchungen haben gezeigt, dass die Auswirkungen der Pandemie auf die Psyche von Kindern und Jugendlichen besonders stark ausgeprägt sind. Die Corona-Krise belastet sie bis aufs Äußerste. Ihnen fehlt nicht nur der ausreichende Präsenzunterricht in der Schule oder das Studentenleben an der Universität, sondern der direkte Kontakt zu Freunden, das gemeinsame Erlebnis.

Die jungen Leute wurden nicht zuletzt in ihrem Entwicklungsprozess aufgehalten. Dieser beschränkt sich nicht auf den Lernstoff in der Schule, sondern bedeutet vor allem „gelebte“ Erfahrungen, von der ersten Liebe bis zum gemeinsamen Abhängen und Feiern. Für die „Kinder der Krise“, wie das Magazin „Der Spiegel“ zuletzt titelte, ist der Preis des rasanten Stillstandes, sowohl psychisch als auch sozial, besonders hoch. Das wurde bisher leider sträflich vernachlässigt. Umso mehr braucht die junge Generation Hilfe und müssen ihre Bedürfnisse ernst genommen werden – damit sie nicht zur „lost generation“ wird. Und damit sie mehr als Hoffnung hat.

Text: Stefan Kunzmann