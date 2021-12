Edito: Neue Maßnahmen

Während – den Weihnachtsmärkten quer durchs Land sei Dank – das „alternative“ 3G-Programm (sprich „Gromperekichelcher“, „Grillwurscht“ und „Glüwäin“) großen Anklang bei der breiten Bevölkerung findet, stellt sich für die verantwortlichen Politiker in ganz Europa und de facto auch in Luxemburg, die Frage, wie dem stark aufflackernden Infektionsgeschehen am besten beizukommen ist. Vor allem, wie um jeden Preis verhindert werden kann, dass im Zuge der vierten Corona-Welle die Intensivbetten in den Krankenhäusern volllaufen und das Pflegepersonal erneut mit Arbeit überlastet wird? Diese Fragen stellen sich umso dringender, weil noch immer viele Menschen nicht bereit sind, sich impfen zu lassen, und es mit jedem Tag, der verstreicht, schwieriger wird, diese vom Nutzen eben jener Impfstoffe zu überzeugen. Klar, es gibt zwar Impfdurchbrüche und leider können auch vollständig Geimpfte mit einer Covid-Erkrankung im Krankenhaus landen, aber die Ansteckungsgefahr ist deutlich geringer und zudem wird das Risiko eines schweren Covid-Verlaufs durch die Impfung drastisch gesenkt. Punkt!

Das zeigen die Zahlen und Statistiken weltweit. Doch selbst diese eindeutigen und einleuchtenden Fakten verhindern nicht, dass viele den vermeintlich objektiven Sirenengesängen von Hobby-Youtube-Wissenschaftlern und Internet-Demagogen erliegen – zwei Spezies, die während der Pandemie scheinbar wie Pilze aus dem Boden geschossen sind. Dabei besteht deren einziger rhetorischer Trick daraus, gesicherte Fakten gezielt zu ignorieren und eindeutige Zahlen gekonnt zu verdrehen. Die gesellschaftliche Spaltung nehmen diese Schwurbler als Selbstverständlichkeit missbilligend in Kauf, auch wenn sie liebend gern den Spieß umdrehen und behaupten, die Regierung sei aufgrund ihrer Politik Ursprung jener Spaltung.

Dabei stellt sich hierzulande aktueller denn je die Frage, ob die Regierung aufgrund der drastisch steigenden Neuninfektion nicht wieder strengere Regelungen einführen müsste (Anm. d. Red.: Die Regierung hat am späten Montagnachmittag – nach Redaktionsschluss – informiert, wie es in Sachen Corona-Pandemie weiter gehen soll.), um der vierten Welle noch gerade rechtzeitig den Stöpsel zu ziehen und einen weiteren Lockdown zu vermeiden. Es zeigt sich nämlich immer deutlicher, dass – sollte die Impflücke nicht schnellstens geschlossen werden – leider wieder drastischere Maßnahmen sich aufdrängen.

Dass strengere Regelungen (egal, ob 3G+, 2G, 2G+ oder sogar eine Impfpflicht), zusätzlich zu einer gezielten Maskenpflicht und den mittlerweile handelsüblichen Distanz- und Hygieneregeln, dann erneut Impfverweigerern die Gelegenheit bieten würden, massiv im Internet und den sozialen Medien herumzujammern, ist ein Kollateralschaden, den man durchaus in Kauf nehmen könnte. Denn wenn eines sich in den letzten Monaten eindeutig gezeigt hat, dann die Tatsache, dass die Majorität der Menschen hierzulande bereit war, sich ohne großes Rumgeeiere impfen zu lassen, und damit die große Mehrheit gesellschaftlich gesehen solidarischer war als alles laute Gehabe irgendwelcher Internet-Rambos und anderer Querdenker.