edito: Neue Wege

Mittlerweile sind die Diskussionen rund um den Einsatz von privaten Sicherheitsleuten im hauptstädtischen Bahnhofsviertel etwas abgeflacht. Die Gemeindeverantwortlichen wol-

len bekanntlich durch diesen Einsatz dem Unsicherheitsgefühl von Anwohnern und Geschäftsinhabern entgegenwirken und den offenen Drogenkonsum und -verkauf etwas verdrängen. Dass sich Konsum und Verkauf durch die Anwesenheit von Sicherheitsleuten auf dem Stadtgebiet nur minimal verlagern wird, dürfte jedem klar sein. Andere Lösungsansätze müssten in dieser Thematik längst mehr als nur angedacht werden.

In Deutschland wurde Anfang Oktober der 7. „Alternative Drogen- und Suchtbericht“ von „akzept e.V. Bundesverband und Deutsche Aidshilfe“ vorgestellt. Dieser zeigt im Kapitel „Drogenpolitik“ mögliche neue Wegen auf, die durchaus auch hierzulande politische Verantwortliche in-spirieren könnten oder sogar müssten. Unter anderem sollten, laut akzept-Bericht, die Ressourcen sinnvoll(er) eingesetzt werden und, statt den Drogenkonsumenten zu kriminalisieren, soll auf eine staatlich regulierte Abgabe von Substanzen gesetzt werden. Wenn die politischen Verantwortlichen der Stadt Luxemburg für mehr Polizeipräsenz im Bahnhofsviertel plädieren, sollten sie sich demnach auch mindestens so vehement für andere Wege in der Drogenpolitik einsetzen. Zumindest, wenn es um mehr gehen soll als publicityträchtiges Säbelrasseln. Denn das Scheitern des prohibitiven Ansatzes ist nicht nur hierzulande deutlich zu erkennen.

Auch die Jahresberichte des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung UNODC sorgen diesbezüglich für Ernüchterung. Die UNODC hält fest, dass Prohibition weder das Angebot noch die Nachfrage an illegalen Substanzen eindämmen kann und sogar dazu führt, dass gesundheitliche und soziale Probleme sowie die relative und absolute Zahl der Drogenkonsumenten zunimmt. Prohibition wird als Instrument eines Wunschdenkens eingesetzt, das mittel- oder langfristig kaum zu gewünschtem Resultat führt. Diese Tatsache wird allerdings regelmäßig verdrängt.

Dass es allerdings nicht ganz so einfach ist, das Problem des Drogenverkaufs und -konsums im öffentlichen Raum in den Griff zu kriegen, zeigt das Beispiel Frankfurt. Dort wurde seit August des vergangenen Jahres versucht, mit einer sogenannten konzentrierten Aktion für ein besseres Miteinander zu sorgen. Die Abhängigen sollten zum Beispiel ihre Drogen etwa nur noch in Konsumräumen zu sich nehmen. Der Erfolg blieb aus und Sozialarbeiter beklagten, dass vor allem der repressive Gedanke überhandgenommen habe und trotzdem nicht mehr erreicht wurde, als ein Zeichen zu setzen, das Anrainer und Geschäftsleute aus dem Bahnhofsviertel beruhigen soll. Das Problem wurde selbstredend nicht aus der Welt geschafft. Neue Wege sind erforderlich und dies bedeutet unter anderem, dass auf Gemeindeebene auch andere Städte als die Hauptstadt und Esch ihre Verantwortung übernehmen sollten, wenn es zum Beispiel um Konsumräume geht.