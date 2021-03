Edito: Profiteure und Impfdrängler

Gleich zu Beginn der Corona-Pandemie hat Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron dem Virus den Krieg erklärt, und im November sagte Joe Biden, mittlerweile US-Präsident: „We are at war with a virus, not with each other.“ Die Sprache klingt drastisch, militarisiert. Obwohl die Pandemie ein Ausnahmezustand ist, und obwohl wir an Fronten kämpfen und Opfer zählen, befinden wir uns nicht im Krieg. Trotzdem hat die Krise wie ein Krieg diverse Kollateralschäden und Profiteure hervorgebracht: Menschen, die durch die Anti-Corona-Maßnahmen in Existenznot gerieten, und Menschen, die in der Krise noch Geschäfte machen sowie Beutelschneider. Gemeint sind dieses Mal nicht Liefer- und Streamingdienste, sondern Politiker wie der deutsche Politiker Georg Nüßlein, der einen Maskenhersteller an Ministerien vermittelt und dafür 600.000 Euro kassiert haben soll.

Darüber hinaus gebiert die Pandemie eine neue Spezies: die des Impfdränglers. Zu diesen gehört Jean-Louis Schiltz, Verwaltungsratschef der Hopitaux Robert Schuman, der in einer Pressekonferenz den Eindruck zu zerstreuen versuchte, dass sich er und seine beiden Stellvertreter beim Impfen vorgedrängelt hätten. Schiltz ersparte der Öffentlichkeit nicht die peinliche Behauptung, die Verwaltungsräte der Krankenhäuser gehörten zur „gouvernance systémique“ und ihre Impfung dienten der Sicherheit der Klinik. Dass seine Position nicht annähernd so viel Systemrelevanz besitzt wie das medizinische und pflegerische Personal, dürfte selbstverständlich sein. Der Philosoph Norbert Campagna hat den Impfdrängler in einem im „Tageblatt“ abgedruckten offenen Brief gleich zu einer Ausbildung zum Thema Moral und Ethik eingeladen. „Denn Sie scheinen diesbezüglich einen gravierenden Kompetenzmangel aufzuweisen“. Schiltz sei ein „ängstlicher Technokrat“, der sich einbilde, dass ohne ihn die Welt sich nicht drehe und der einen Mangel an Gerechtigkeitssinn an den Tag lege.

Die gute alte Gerechtigkeit muss als Leitwährung dienen.

Dabei muss doch gerade „in Zeiten, in denen wertvolle Ressourcen wie Impfstoffe, Gesundheitsversorgung, aber auch soziale Chancen und Risiken zu verteilen sind, die gute alte Gerechtigkeit die Leitwährung sein“, schreibt Campagnas Frankfurter Kollege Rainer Forst und erinnert an den Philosophen John Rawls, der erst kürzlich hundert Jahre alt geworden wäre und vor 50 Jahren seine „Theorie der Gerechtigkeit“ veröffentlichte. Der 2002 verstorbene Amerikaner ist aktuell, weil er uns lehrt, über Gerechtigkeit als Fairness nachzudenken. Rawls wurde mit einem Gedankenexperiment berühmt: Um für einen Vertrag für eine gerechte Gesellschaft zu entwerfen, regte er an, sich einen „Schleier des Nichtwissens“ überzuziehen. Ohne ihre Identität oder Stellung in einer zukünftigen Gesellschaft zu kennen, ohne zu wissen, wie alt, reich oder klug sie sein werden, sollten Menschen darüber entscheiden, nach welchen Prinzipien Rechte, Freiheiten und Chancen verteilt werden sollten. Nach Rawls liegt es in dieser Entscheidungssituation der Unvoreingenommenheit im eigenen Interesse eines jeden, Grundgüter so zu verteilen, dass man selbst im schlechtesten Fall noch einen Vorteil von diesen Regeln hat. So führen rationale Eigeninteressen am Ende zu mehr sozialer Gerechtigkeit.

Mit dieser Gerechtigkeitsvorstellung wandte sich Rawls, der erlebte, wie sich zwei seiner Brüder bei ihm mit tödlichen Krankheiten angesteckt hatten, gegen den Utilitarismus, der besagt, dass es auf das größte Glück der größten Zahl ankommt und dass Einzelne auf fundamentale Rechte verzichten müssen, um das Wohlergehen der gesamten Gesellschaft zu befördern. Die Gerechtigkeit, so Rawls, lasse es nicht zu, „dass der Verlust der Freiheit bei einigen durch ein größeres Wohl für andere wettgemacht wird“. Der sozialdemokratische Politiker und Epidemiologe Karl Lauterbach, einer der führenden deutschen Experten in der Corona-Krise, wurde nach eigenen Worten von dem US-Philosophen „sehr stark geprägt“ und war Fellow bei ihm in Harvard. Man könne im Sinne von Rawls sagen, so Lauterbach, dass die Anti-Corona-Maßnahmen gerecht seien, weil die Schwächsten davon profitierten. Der Staat muss die Freiheit der Einzelnen schützen, aber auch die Chancen, sie zu verwirklichen. Denn was nützt eine Freiheit, die ich aufgrund von Krankheit und verkürzter Lebenserwartung nicht mehr ausüben kann! Die Anti-Corona-Politik dient also indirekt dem Freiheitschutz, gedeckt von Rawls‘ Gerechtigkeitstheorie.