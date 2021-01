Edito: Sich selbst am nächsten

Das Pandemie-Krisenmanagement ähnelte in den letzten Monaten in vielen Ländern (auch hierzulande) fast einem Blumenorakel. Aus dem „Sie liebt mich, sie liebt mich nicht“ beim Zupfen am Gänseblümchen, machte die Politik ein „Ich mache dicht, ich mache nicht dicht“, bei dem Lockerungen auf Lockdowns folgen. Und während in Deutschland und Frankreich die Anti-Corona-Maßnahmen und Schutzregelungen verschärft werden, sind in Luxemburg seit dem 11. Januar zumindest Schulen, Einzelhandel sowie Sport- und Kulturstätten wieder offen. Das sorgt nicht überall für Begeisterung. Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans wetterte gegen das Großherzogtum und sprach Mitte Januar davon, dass die Lockerungen hierzulande „verantwortungslos“ seien. Dabei zeigen die Zahlen und Indikatoren in Luxemburg seit Wochen nach unten, und die Regierung hat den Spielraum gesehen, gewisse Lockerungen verantworten zu können, ohne ein Harakiri in Sachen öffentliche Gesundheit und Gesundheitswesen zu begehen.

Was die Kritik aus der deutschen Grenzregion nicht verbergen kann und deutlich zeigt: In der Corona-Krise kocht jeder am liebsten sein eigenes Süppchen, und die oft hochgejazzte Idee der Zusammenarbeit in der Großregion fällt in sich zusammen wie ein schlecht gestapeltes Kartenhaus. Die Pandemie hätte dabei sicherlich auch als Chance dienen können, die Idee der länderübergreifenden Zusammenarbeit zu festigen, statt sie zu schwächen.

Überhaupt hätte man sich ge-wünscht, dass Europa von Beginn an geschlossener im Kampf gegen die Pandemie aufgetreten wäre. Zwar liegt das Gesundheitswesen nicht in den Befugnissen der Europäischen Union, dennoch hätte man gerade durch schnelle Absprachen in diesen außerordentlichen Krisenzeiten über bürokratische Barrieren hinweg ein für alle Mal ein wichtiges Signal an alle Europäer senden können. Nämlich, dass es sich bei der EU nicht um einen lahm vor sich hin werkelnden Papiertiger handelt, der für wichtige Entscheidungen gefühlte Ewigkeiten braucht, sondern um effiziente Institutionen.

Dass Deutschland zwischendurch seinen Nachbarstaaten wieder mit Grenzkontrollen drohte, sollten diese nicht ähnlich strenge Regeln einführen wie Deutschland selbst, zeigt vor allem eins: Auf politischer Ebene scheint ein Lernprozess etwas länger zu dauern. Denn wie die Grenzkontrollen beim Ausbruch der Pandemie zu Beginn des letzten Jahres gezeigt haben, dienen sie keineswegs zu einer effizienten Eindämmung des Virus. Sie sind eine Art Placebo, mit dem man den eignen Bürgern vorgaukeln kann, dass sich die Politik aktiv um die Bekämpfung des Coronavirus bemüht. Bei genauerem Hinsehen entpuppt sich die Vorgehensweise wie die eines aufgescheuchten Huhns, ziemlich planlos also.

Nichtsdestotrotz hat der Druck, den Deutschland und andere Länder ausüben, wohl auch dazu geführt, dass die Regierung am Freitag im Regierungsrat keine Lockerungen beschlossen hat, sondern vorerst noch bis zum 21. Februar an den aktuellen Regelungen festhält. Allzu sehr will man dann die Nachbarn scheinbar doch nicht ärgern…