Edito: Stärke zeigen

Die Reaktionen und Diskussionen rund um den Waringo-Bericht über die Corona-Cluster in Alten- und Pflegeheimen hat es wieder einmal eindrucksvoll gezeigt: Die Wahrheit liegt in der Mitte. Auf der einen Seite hat die Opposition geschlossen den Rücktritt von Corinne Cahen gefordert, weil man im Bericht herausgelesen hat oder haben will, dass sie in ihrer Rolle vor allem während der zweiten Corona-Welle nicht genügend proaktiv war. Auf der anderen Seite behauptet die Familienministerin gebetsmühlenartig, die Opposition würde lediglich den Mann und nicht den Ball spielen, indem sie ihren Rücktritt fordere und nicht auf den Bericht einginge. Aber beides stimmt nicht so ganz.

In der Politik ist es eben wie im richtigen Leben: Eigene Fehler einzugestehen, ist nicht einfach. Und je höher man in der politischen Hierarchie sitzt, umso schwerer wird es, genau dies zu tun. Es ist müßig darüber zu spekulieren, ob die Familienministerin im Zuge der Veröffentlichung des Waringo-Berichtes ihren Hut hätte nehmen sollen, allerdings hätte Corinne Cahen selbst gehörig Druck vom politischen und auch medialen Kessel nehmen können, wenn sie ein einfaches Mea Culpa hervorgebracht hätte. Das Eingestehen von eigenen Fehlern ist nämlich ein Zeichen von Stärke. Das ständige Verneinen eher ein Zeichen von Schwäche. Punkte beim Otto-Normal-Bürger sammelt man wohl auch eher, wenn man sich nicht als fehlerfreie Superheldin zu inszenieren versucht, hier täte Corinne Cahen gut, einen Blick über den Luxemburger Tellerrand zu werfen.

Denn dass es auch anders geht, hat die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel dieses Jahr zu Ostern gezeigt. Nachdem die eigentlich angedachte „Osterruhe“ gekippt wurde – weil zu viele Fragen offen blieben –, hatte Merkel die alleinige Verantwortung für das ziemlich dilettantisch wirkende Hin und Her übernommen und erklärt: „Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler.“ Damals hatten zwar die deutschen Oppositionsparteien nach Konsequenzen für Merkel geschrien, diese waren allerdings relativ schnell verstummt.

Die Familienministerin hat das Glück, dass der Waringo-Bericht noch vor den Sommerferien und den damit sinnbildlich hochgeklappten Bürgersteigen durchgepeitscht wurde, ansonsten wäre der Imageschaden sicherlich noch um einiges größer geworden. So kommt Corinne Cahen mit einem blauen Auge davon, täte allerdings selbst gut daran, einzusehen, dass sich lediglich mit der Taktik zu verteidigen, die Opposition hätte nur „ad hominem“ argumentiert, nicht unbedingt ein Zeichen von souveränem Handeln ist. Dass man in der Corona-Krise eigentlich gar nicht fehlerfrei handeln kann – aufgrund des zunächst unbekannten Virus und der sich ständig verändernden Begebenheiten –, dürfte jedem einleuchten. So schwer hätte es Corinne Cahen also gar nicht gehabt…