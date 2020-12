edito: Stille Nacht

Loriots Opa Hoppenstedt wusste es schon in den 70ern: „Früher war mehr Lametta“. Angesichts der in der vergangenen Woche angekündigten Verlängerung des Teil-Lockdowns über die Feiertage hinweg, ist es nicht sonderlich schwierig zu ahnen, dass Weihnachten in Jahren ohne angeheftete Pandemie anders zelebriert wird. Zu feiern gibt es in diesem Jahr nämlich nichts. Die Regierung belässt es bei der maximalen Zahl von zwei Personen, die man treffen darf, will aber eigentlich, dass die Menschen am besten niemanden sehen, der nicht zum eigentlichen Haushalt gehört. Abgesehen von der Tatsache, dass die politischen Entscheidungsträger (egal, ob Premierminister Xavier Bettel oder Gesundheitsministerin Paulette Lenert) sich recht schwertun, dies so ungefiltert und unverblümt zu vermitteln, hofft man wahrscheinlich insgeheim, dass die strenge Ansage dazu führt, dass Menschen sich (wieder verstärkt) bewusst werden, dass Kontaktvermeidung noch immer der Schlüssel zum Erfolg ist, wenn es darum geht, die Pandemie einzudämmen.

Aber werden die Zeit bis zum 15. Januar und der „Lockdown light“ ausreichen, um die Zahl der täglichen Neuinfektionen drastisch zu senken? Wahrscheinlich leider nicht, denn die aktuellen und genauso die verlängerten Maßnahmen, die seit Ende November gelten, haben bisher nur minimale Wirkung gezeigt.

Dass diese in den nächsten vier Wochen auf einmal viel effizienter sind, bleibt wohl leider der Wunsch der Väter des Gedankens. Auch in anderen Ländern hat dieses minimale Herunterfahren der Aktivitäten wenig gebracht. In Deutschland kletterten die Zahlen trotz Teil-Lockdown in den letzten Wochen auf neue Höchstwerte. Ein harter Lockdown ist in unserem Nachbarland seit heute wieder Realität.

Österreich hat diesen Zyklus von Teil- und hartem Lockdown schon wieder hinter sich. Fraglich also, ob Luxemburg es tatsächlich ganz ohne schaffen kann. Es wäre wünschenswert, aber wie das diesjährige Thanksgiving (war am 26. November) zeigt, kann es durchaus sein, dass Menschen sich trotz expliziten Warnungen dazu hinreißen lassen, sich zu treffen. In den USA sind die Zahlen von registrierten Neuinfektionen jedenfalls Anfang Dezember explodiert.

Wie verantwortungsvoll die Menschen hierzulande sich über die Feiertage verhalten werden, wird sich spätestens mit den Zahlen der Neuinfektionen von Anfang bis Mitte Januar zeigen. Zu diesem Zeitpunkt wird dann auch klar, ob es zu Lockerungen kommen kann oder ob noch einmal strenger durchgegriffen werden muss. Denn auch wenn der Impfstoff in den Startlöchern steht, so wird es noch Monate dauern, bis man in Luxemburg zu der gewünschten Herdenimmunität kommt und eventuell wieder zu einem normale(re)n Miteinander.