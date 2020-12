Edito: Virale Macht

Das Jahr 2020 begann mit einem Inferno, mit den gigantischen Buschfeuern von Australien, Erscheinungsbilder des globalen Klimawandels. Im August brannte es in Beirut, als im Hafen der libanesischen Hauptstadt eine riesige Menge Ammoniumnitrat explodierte. Im September brannte es auf Lesbos, wo das überfüllte Flüchtlingslager Moria in Flammen aufging. Die EU ist bislang außer Stande, die Migrationsproblematik in den Griff zu bekommen.

„I can’t breathe“, rief der Afroamerikaner George Floyd im Mai. Die tödliche Polizeigewalt in den USA löste Demonstrationen in zahlreichen Ländern aus, angeführt von der Bewegung „Black Lives Matter“. Auch in Luxemburg wurde gegen den strukturellen Rassismus protestiert. Demos gab es darüber hinaus in Belarus: Dort hatte der erneute Wahlbetrug von Diktator Alexander Lukaschenko die Demokratiebewegung auf die Straße gebracht. Die Menschen fordern: Freiheit. Unter Freiheit verstehen nicht wenige US-Amerikaner vor allem das Recht, eine Waffe zu tragen. Präsident Donald Trump hatte mit seiner erratischen Regierungspolitik den Bogen überspannt, sodass er im November die Präsidentschaftswahl verlor. Seither wird er nicht müde, von Wahlbetrug zu reden. Dem unverbesserlichen Narzissten wurde die Show gestohlen: weniger von seinem designierten Nachfolger Joe Biden als von SARS-CoV-2, besser bekannt als Coronavirus.

Nichts hat 2020 so sehr geprägt wie das winzige Biest, das vor gut einem Jahr zur Welteroberung ansetzte, als es im chinesischen Wuhan auftauchte und im Januar sein erstes Todesopfer forderte. Mittlerweile ist es sogar bis zur Antarktis vorgedrungen. Soll man von Feldzug sprechen, denn häufig wurde im Kampf gegen das Virus von Krieg schwadroniert? Die Corona-Pandemie – in Deutschland das Wort des Jahres – hat ganze Volkswirtschaften, Gesellschaften und Bildungssysteme, Kultur- und Sportveranstaltungen lahmgelegt. „We can ́t breathe“ – die tödliche Krankheit Covid-19 bedroht unsere Gesundheit und unser Leben – und bestimmt derzeit unseren „way of life“. Das Virus hat die Hegemonie über unser Denken erlangt. Es schien schon – gegen die Warnrufe der Virologen – bezwungen, aber auf Kosten temporärer Einschränkungen der Freiheit. Zu früh gefreut. Ein weiterer Lockdown wurde nötig. Derweil sind in China die Fallzahlen längst gesunken und ist die Wirtschaft wieder angesprungen. Kommen also autoritäre Regime besser mit Pandemien zurecht, weil sie leichter mit harter Hand durchgreifen können, weil der Ausnahmezustand bei ihnen Normalzustand ist? Beispiele wie Iran und Russland widerlegen diese These.

In einer Demokratie muss der Lock-down eine Ausnahme bleiben. Zwar wurde hierzulande kritisiert, dass die Regierung zu lange damit gezögert habe. Doch die demokratische Entscheidungsfindung ist eben das, was der Premierminister im revue-Interview kürzlich einen „Balanceakt zwischen den Freiheiten und der Sicherheit der Bürger“ nannte. Ist die Impf-kampagne erfolgreich und die Pandemie bezwungen, rückt wieder all das in den Vordergrund, was das allgegenwärtige Virus eine Zeit lang verdeckte, aber nicht verschwinden ließ: die Klimakrise, die Flüchtlingskrise, der islamistische Terror, die Krise der Demokratie. Und dagegen gibt es noch keinen Impfstoff.

(Foto vom 28.03.2020: Anne Lommel/editpress)