edito: Warten auf Godot

Das Coronavirus hat die Welt nach wie vor fest im Griff. Ein knallharter Lockdown wie der, den Premierminister Xavier Bettel und Gesundheitsministerin Paulette Lenert Mitte März 2020 für Luxemburg verhängten, steht momentan zwar nicht im Raum, dennoch ist unser Alltag nach wie vor stärker von der Pandemie geprägt, als es uns lieb sein kann. Diejenigen, die im vergangenen Frühjahr daran geglaubt hatten – und es waren nicht wenige –, dass das Corona-Problem ähnlich schnell verschwinden könnte, wie es aufgetaucht ist, wurden eines Besseren belehrt. Masken und Desinfektionsmittel bestimmen nach wie vor genauso unseren Alltag wie „social distancing“ und Video-Meetings.

Mit dem Start der Impfkampagne Ende letzten Jahres haben viele Menschen die Hoffnung verknüpft, dass ein „back to normal“ bis zum Sommer dieses Jahres halbwegs möglich sein könnte, doch angesichts des schleppenden Impf-Rhythmus hierzulande ist dies wohl kaum realistisch. Und für immer mehr Zeitgenossen fühlt sich der Alltag allmählich ähnlich an wie in Becketts absurdem Theaterstück über die Landstreicher Vladimir und Estragon.

Wenig überraschend haben Premierminister Xavier Bettel und Gesundheitsministerin Paulette Lenert am vergangenen Freitag verkündet, dass die drastischen Einschränkungen für Privatpersonen wie auch für den Horeca-Bereich ein weiteres Mal verlängert werden. Krisenkommunikation und -management im Salamitaktik-Modus haben sich längst etabliert. Vielleicht auch einfach nur, weil es für die politischen Verantwortlichen nach wie vor schwer ist, sich richtig auszumalen oder sich von den Spezialisten ausmalen zu lassen, wie sich die Krise entwickelt und was in ein paar Wochen oder Monaten Realität ist. Eine eingesetzte Covid-Taskforce berechnet seit rund einem Jahr aufgrund von Modellen und nüchternen Zahlen die potenzielle Entwicklung. Die Ankündigungen der Taskforce enden meistens in statistischer Schwarzmalerei, die allerdings glücklicherweise bislang nie Realität wurde.

Die Schwierigkeit besteht momentan darin, dass der Geduldsfaden selbst derjenigen, die sich bisher akribisch an alle Maßnahmen gehalten haben, langsam aber sicher zu reißen droht. Deshalb müsste die Regierung jetzt Verantwortung übernehmen und ihre Perspektiven und die angedachte Marschroute offen darlegen, auch mit dem Wissen, dass die nächste Mutation wahrscheinlich nicht lange auf sich warten lassen wird. Die Taktik, sich lediglich hinter Zahlen zu verstecken, bringt keinem was, auch nicht dem Horeca-Bereich, der eventuell im April teilweise öffnen kann… wenn die Zahlen stimmen.