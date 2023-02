Ein Blumenstrauß voller Liebe

Ein Strauß roter Rosen zum Valentinstag, und damit ist es getan. Von wegen! Damit wollen wir uns nicht zufriedengeben und haben uns nach blumigen, saisonalen, umweltfreundlichen Alternativen umgeschaut.

Es ist immer dieselbe alte Leier, die sich anhört wie ein einstmaliger Hit von Udo Jürgens, der auf einem fast ausgedienten Plattenspieler immer wieder aufs Neue abgespielt wird. „Vielen Dank für die Blumen, vielen Dank, wie lieb von dir.“ Verstehen Sie uns nicht falsch, wir haben nichts gegen rote Rosen, wir sind halt nur fest davon überzeugt, dass es genauso romantische Alternativen zum Valentinstag gibt. Doch verschiedene Traditionen und Bräuche sind nur sehr schwer zu verändern. Das weiß auch Floristin Stéphanie Achain. „Blumen bereiten Freude, alle Blumen“, möchte sie sofort klarstellen. „Es entsteht ein unbeschreibliches Gefühl, wenn man mit Pflanzen und Blumen hantiert, sie flechtet, bindet, schneidet… In meinen Augen gibt es keine minderwertigen Blumen. Alle Arten sind auf demselben Niveau und werden mit derselben Leidenschaft verarbeitet. Von daher ist es eigentlich eher die Liebesgeste, die zählt, und nicht, ob der Strauß tatsächlich nur aus roten Rosen besteht“

Seit 15 Jahren erfüllt die dynamische, sympathische und nicht humorlose 32-Jährige die Wünsche ihrer Kundschaft, und auch sie weiß, dass das Fest der Liebe nun mal seine ganz eigenen Regeln und Rituale hat, die meist tief in der Gesellschaft verankert sind.

„Der Blumenstrauß zum Valentinstag ist größtenteils eine Männersache“, betont die erfahrene Floristin. „Die meisten Männer sind aber eher unbeholfen“, meint sie lachend. „Sie entscheiden sich deshalb meist für den Klassiker. Rote Rosen mit Gypsophila.“

„Es gibt viele wunderschöne Blumen, die garantiert zur Beschenkten passen.“ – Stéphanie Achain – Floristin

Ja, die Rose ist nun mal das Symbol der Liebe, doch sie hat auch ihre kleinen Nachteile. Zuerst einmal der Preis. Besonders während der Valentinszeit steigt dieser rasant in die Höhe. Je höher die weltweite Nachfrage, desto tiefer müssen Sie ins Portemonnaie greifen. „Für einen Strauß bestehend aus sieben ‘Red Naomi’-Rosen, eine Art der Premiumklasse, müssen Sie dieses Jahr zwischen 70 und 80 Euro zahlen“, weiß Floristin Stéphanie. Das ist schon ein stolzer Preis. Das ist aber längst nicht alles. Rosen blühen nicht im Februar. Zumindest in unseren Gegenden. Sie sind also weder saisonal noch umweltfreundlich, denn sie kommen meistens aus weiter Ferne. „Hauptsächlich kommen sie aus Afrika“, verrät uns die Blumenexpertin. „Von dort werden sie in die Niederlande transportiert und erst dann nach Luxemburg geliefert. Das ist schon eine weite Reise.“

Zum Kauf einer Alternative raten, das ist eine Sache, doch meist spielen noch ganz andere Kriterien, wie die bereits erwähnten, bei der Auswahl einer Blume, die für wahre Liebe stehen soll, eine entscheidende Rolle. Manchen Pflanzen- und Blumenarten haben nämlich einen schlechten Ruf. Oft sind sie das Opfer übler Nachrede, wegen ihrer Art, ihrer Form oder ihrer Farbe.

„Blumen haben unzählige Bedeutungen“, möchte Stéphanie Achain klarstellen. „Rosa kann für Freundschaft oder Liebe stehen, Gelb für Eifersucht oder Freundschaft. Von anderen wird behauptet, es seien Friedhofsblumen. Das alles ist eigentlich nicht sehr konkret. Es ist eine Geschmackssache, mehr nicht. Aus diesem Grund versuche ich, meinen Kunden mehr als nur die üblichen Standard-Blumen anzubieten. Es gibt viele wunderschöne Blumen, die garantiert zur Beschenkten passen, auch zum Valentinstag.“ Für revue hat sich die kreative Floristin drei Alternativen zur roten Rose einfallen lassen.

Zuerst ein wunderschönes, saisonales Arrangement, bestehend aus farbenfrohen Frühlingsblumen, wie Tulpen, Ranunkeln, Anemonen und Fresien. „Alles saisonale Blumen, die dementsprechend nicht so umweltbelastend sind, da sie aus Frankreich, den Niederlanden oder Italien kommen.“ Auch für Ihr Budget gibt es eine gute Nachricht. Einen kleinen Strauß gibt es schon ab 20 bis 25 Euro.

Für diejenigen, die trotzdem rote Blumen verschenken möchten, gibt es rote Schnitttulpen. Eigentlich auch ein Klassiker, genau so schön wie Rosen, dafür aber weitaus günstiger. Ein kleines Arrangement kostet ungefähr 30 Euro. Schlussendlich eine etwas außergewöhnliche Variante, die laut Floristin Stéphanie trotzdem total zeitgemäß und eigentlich die perfekte Wahl ist, für alle die keinen grünen Daumen haben oder verwelkte Blumen zu traurig finden: eine schöne Auswahl an Trockenblumen, bestehend aus Rosen, Lisianthus, Eukalyptus und dem beliebten Pampasgras. „Dieses Bouquet hält für die Ewigkeit und manchmal sogar länger als die Liebe selbst“, meint Stéphanie Achain lachend. Alles zu einem unschlagbaren Preis von zirka 40 bis 50 Euro.

„Denken Sie daran, die Trockenblumen regelmäßig zu entstauben. Ein Föhn auf Unterstufe reicht problemlos. Einfacher geht’s nicht“, gibt sie amüsiert zu. Damit Ihr Blumenstrauß länger hält und frisch bleibt, gibt es einige ganz einfache Regeln. „Zuerst sollten Sie aber wissen, dass keine Münze und kein Bleichmittel ins Blumenwasser gehören. Sie sind wirkungslos.“ Sie kann sich ein Lachen nicht verkneifen. „Wechseln Sie das Vasenwasser alle zwei Tage, und denken Sie daran, die Zweige aufs Neue anzuschneiden. So können die Blumen das Wasser wieder gut aufnehmen. Für Tulpen gilt die Regel: Weniger Wasser ist mehr. Rosen dagegen verlangen viel Wasser.“

Text: Jérôme Beck

Fotos: Pancake! Photographie