Ein Leben in Widersprüchen

Mit ihrer Aline-Mayrisch-Biografie ist Germaine Goetzinger ein spannendes Porträt einer der wohl interessantesten Persönlichkeiten der Luxemburger Geschichte des 20. Jahrhunderts gelungen – und einer der bedeutendsten der hiesigen Frauenbewegung.

In ihrem Arbeitszimmer stapelten sich Bücher. Eine Bronzeskulptur André Gides und die Totenmasken von Nietzsche und Goethe gaben dem Raum „einen fast sakralen Charakter“. Auch ein Foto des Schriftstellers Jacques Rivière fand darin seinen Platz. „Für Aline Mayrischs Selbstverständnis spielte die Bibliothek eine wichtige Rolle“, schreibt Germaine Goetzinger in ihrem Buch „Aline Mayrisch de Saint-Hubert. 1874-1947. Ein Frauenleben im Spannungsfeld von Feminismus, sozialem Engagement und Literatur“, so der vollständige Titel des gut 500 Seiten starken Buches, das im Oktober bei Éditions Binsfeld erschienen ist.

Über Aline Mayrisch ist schon einiges geschrieben worden. Doch eine Biografie über sie zu verfassen sei ein gewagtes Unterfangen, erklärt Goetzinger am Anfang ihres Vorworts, in dem sie ihr Anliegen darlegt. Zwischen den Standardveröffentlichungen, Einzelabhandlungen und Gedenkschriften werde Aline Mayrisch oft nicht einmal als eigenständige Persönlichkeit wahrgenommen. Für viele sei sie nur die Frau des Stahlindustriellen Emil Mayrisch gewesen.

Germaine Goetzinger: Aline Mayrisch de Saint-Hubert. 1874-1947. Ein Frauenleben im Spannungsfeld von Feminismus, sozialem Engagement und Literatur. Éditions Guy Binsfeld. Luxemburg 2022. 504 Seiten. 56 Euro.