Ein Projekt der ganzen Familie

Dabeisein reicht nicht. Der Weg der talentierten Olympionikin Gwyneth Ten Raa soll bis ganz nach oben gehen. Doch auch ihre beiden Schwestern haben Pläne. Das Familienleben wird somit zur logistischen Meisterleistung.

Es ist ein idyllisches Familienbild am frühen Sonntagmorgen im schweizerischen Adelboden: Mitsamt den Großeltern und Eltern sitzen die drei Schwestern Ten Raa bestens gelaunt am Frühstückstisch. Selbst die einzige ernsthafte Konkurrentin um den Landesmeistertitel Eléonore Dubois, die am Samstag als Dritte hinter Gwyneth und Joyce ein exklusives Podium der sportlichen Familie verhinderte, steckt mitten unter ihnen. Doch im Winter ist dieses Bild die Ausnahme, leben sie in alle Winde zerstreut.

„In den Schulferien fahren wir zu den Kindern“, erklärt Roger Ten Raa. Das heißt, sie laden die Jüngste Laurene ins Auto, und dann geht es mal wieder Richtung Alpen. Zwei, drei Tage nach Italien zu Gwyneth, dann ein paar Tage zu Joyce nach Österreich. Oder umgekehrt. Für ihre sportliche Karriere verbringen die 17- und 19-jährigen Töchter das Winterhalbjahr nahezu durchgehend in den Bergen, meist bei ihren jeweiligen Teams ISRA und Lowlanders.

…

Lesen Sie mehr in der Druckausgabe oder im ePaper

…

Text: Chrëscht Beneké

Fotos: Chrëscht Beneké (4), Roger Ten Raa, EYOF