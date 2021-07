Ein Smartphone für Frau Welter

Whatsapp, Zoom und Onlinebanking sind für viele Senioren noch immer Fremdwörter. Das möchte die Escher Initiative „GoldenMe“ ändern und dabei gemeinsame Vormittage schaffen.

An einem Holztischchen im Hinterraum des Escher Kafés lernt Monique Welter, wie sie sich aufgezeichnete Videokonferenzen auch nach der Veranstaltungszeit noch einmal ansehen kann. Monique Welter hat rosige Wangen, ein Lächeln im Gesicht und ein Kreuz an der Halskette. Sie tippt mit einem kleinen Stift mit Gummiende auf dem Touchscreen. Sie ist 80 Jahre alt und seit etwa zehn Jahren hat sie ein Handy. Manchmal versteht sie das Ding nicht. Deshalb sitzt Ines ihr gegenüber am Tisch. Ines Bröckel studiert Psychologie und in ihrer Freizeit unterstützt sie ihre Freundin Mara Kroth bei den Smartphone-Cafés. Heute hilft sie Frau Welter.

„Ich konnte Verschiedenes nicht öffnen”, sagt diese. Es ist das Jahr des Ignatius und die frankophonen Jesuiten bieten ein Gebets-Programm für Rentner an. Am liebsten folgt Frau Welter den Videokonferenzen live. „Das ist so schön, wenn wir das zusammen schauen können.” Wenn sie mal nicht dazu kommt, muss es die Wiederholung tun. Doch einige Videos konnte sie nicht öffnen. „Wir haben jetzt die App aus dem Playstore runtergeladen”, sagt Ines, Problem gelöst. Mit der GovCheck-App haben sie den QR-Code des Covid-Impfpasses gescannt und verifiziert. „Das ist toll, wenn ich was Neues lerne. Und dann habe ich gehört, man kann in das Handy sprechen, und das schreibt die Wörter automatisch. Das möchte ich noch wissen”, sagt Monique Welter wieder an Ines gerichtet und verschwindet in den Tiefen der digitalen Welt.

MyGuichet, Doctena, e-santé, Onlinebanking – seit einigen Jahren und verstärkt seit Corona setzen Administrationen und Unternehmen ihre Kommunikation auf online – und lassen dabei viele Menschen auf der Strecke. Auch im privaten Bereich, in der Familie, ersetzten während der Pandemie Smartphone- und Laptopkamera persönliche Treffen. Wer damit nicht umgehen konnte, musste vielfach ganz auf den Anblick anderer Gesichter in live verzichten. Für alte Menschen ist es schwer, sich an die Technologie zu gewöhnen, und auch Menschen, die keinen Computer zur alltäglichen Verfügung haben, müssen auf viele Services verzichten. Um älteren Menschen den Umgang mit dem Smartphone zu erleichtern, haben die beiden Studenten Mara Kroth und Johannes Heuschkel die Initiative „GoldenMe“ gegründet.

Am Anfang stand die Idee, alten Menschen einen Weg aus der Einsamkeit zu suchen. Der Ansatz, den die beiden gewählt haben, heißt online. „Einsamkeit ist ein sehr sensibles Thema”, sagt Mara Kroth, „Wir wollten das nicht so stark in den Fokus stellen, sondern eher im Hintergrund behandeln.” Auch der digitale Zugang, so merkten die beiden, sei für ältere Menschen schwierig. „Wir haben hier teilweise Leute, die Arzttermine nur noch online vereinbaren können, die telefonisch niemanden mehr erreichen. Das geht einfach nicht.” Das Ziel hat sich daraufhin noch etwas geändert: „Wir wollen Senioren helfen, sich in die sich digitalisierende Gemeinschaft zu integrieren und da zurecht zu kommen. Durch diese Skills kann man sich verbinden. Und auch Informationen beschaffen, zu den Corona-Mesuren zum Beispiel.” Die Smartphone-Cafés bringen außerdem noch einen intergenerationellen Ansatz hinzu. Voneinander lernen, miteinander plaudern, viele der freiwilligen Studenten haben wenig Kontakt mit älteren Menschen. „Das ist auch für sie schön.”

Das Projekt haben die beiden in Zusammenarbeit mit dem Escher Bibss (Bureau d’information Besoins Spécifiques et Seniors) umgesetzt und monatlich angeboten. Auf EschTV haben sie zudem Infovideos zur Smartphone-Nutzung für Senioren ausgestrahlt. Die sind weiterhin über Youtube abrufbar. Seit Juni finden die Smartphone-Cafés öfter statt und an unterschiedlichen Veranstaltungsorten. Heute im Escher Kafé herrscht eine gemütliche Atmosphäre. Keinen Computerkurs im Frontal-Unterricht, sondern individuelle Beratung bekommen die Senioren von den Freiwilligen von „GoldenMe“.

Johannes sitzt am Tisch im Nebenraum und erklärt dem Herrn neben sich am Tisch mit lauter Stimme, was er tut, obwohl er genau neben ihm sitzt. Er spricht langsam und geht auf seine Anmerkungen ein. „Gerade nach der Pandemie ist es für alle auch schön, wieder zusammenzukommen”, sagt Mara Kroth. Viele Senioren, die einmal da waren, kommen immer wieder, wegen des Austauschs, des Zusammenseins und weil mit der Nutzung des Smartphones immer neue Fragen aufkommen. „Außerdem muss das Wissen ja auch gefestigt werden”, weiß Mara. „Viele machen sich Notizen und lesen sich dann zu Hause noch einmal in Ruhe durch, wie das funktioniert.”

Das Projekt „GoldenMe“ wird vom Familienministerium und dem Ministerium für Digitales unterstützt. Der Antrag auf Förderung funktionierte aber nur auf Umwege, über die Ausschreibung „Seniorenfreundliche Gemeinden” des Familienministeriums. Digitalminister Xavier Bettel und sein Stellvertreter Marc Hansen erklären zwar bei jeder Gelegenheit, die digitale Inklusion sei für das Digitalisierungsministerium eine der Hauptmissionen. Niemand solle durch die Digitalisierung von administrativen Verfahren ausgeschlossen werden. Doch auch nach anderthalb Jahren Pandemie bleibt es bei Worten. Eine interministerielle Arbeitsgruppe solle nun eine Strategie entwickeln, erklärt das Digitalministerium auf Anfrage. Im Februar hat das Ministerium eine Vereinbarung mit der ErwuesseBildung Asbl geschlossen. Die Bürger sollen in Zukunft von kostenlosen Trainings profitieren, Internetführerschein und Training in Internetbanking.

Mara Kroth weiß: Der persönliche Ansatz ist wichtig. Denn im Gruppenunterricht trauen sich die Lernenden nicht immer, den Kurs zu unterbrechen um eine Frage zu stellen. „Wenn nur einer vor ihnen sitzt, sind die Senioren weniger beschämt, auch Fragen zu stellen”, weiß Mara Kroth aus Erfahrung. „Sie nehmen sich so viel Zeit wie nötig.” Zudem seien alle Lernenden auf einem anderen Niveau. Romi Werner ist Educatrice am Bibss und betreut das Projekt für die Gemeinde Esch. Sie fügt hinzu: „Im Unterricht kommt so ein Schulsetting zurück, da kommen vielleicht Komplexe hoch, und Scham, dass man etwas nicht weiß – obwohl man ein ganzes Leben gemeistert hat.” Ein weiteres Problem: Besonders wenn alle mit Masken sprechen, können viele Senioren nicht gut verstehen, was gesagt wird.

Eine Seniorin hat Mara selbst begleitet, von der Frage, welches Gerät überhaupt das Richtige für sie ist, über den Kauf bis zur Nutzung. „Es kam eine Dame her, die wollte sich ein Tablet kaufen. Dann ist es wichtig zu schauen, was brauchen sie überhaupt – und was brauchen sie nicht. Sie brauchen nicht das Ipad Pro mit 128 Gigabyte. Im Handel kriegen sie dann Sachen verkauft, die sie nicht brauchen und die Verkaufsberater haben auch nicht die Zeit, um das zu erklären.”

Beim Smartphone-Café nehmen sich die Studenten viel Zeit. Zwar könnten auch die Kinder und Enkelkinder das Smartphone erklären, sagt Mara Kroth, doch häufig bringe das Probleme. „Es ist immer schwierig, sich mit den eigenen Eltern hinzusetzen und das zu erklären. Deshalb machen wir das für sie. Ich merke das selbst, wenn ich meiner Oma oder meinen Eltern etwas erkläre, bin ich ungeduldiger, als wenn ich hier bin.” Der Oma geht das vermutlich genauso. „Zu Hause heißt es oft auch schnell, ich mach das für dich. Hier gehen wir pädagogischer ran und erlernen das gemeinsam.”

Romi Werner fügt hinzu: „Hier geht es auch um Autonomie. Die Senioren können hier hinkommen, und müssen niemandem etwas davon erzählen. Bei Neuanfängern plädiere ich auch dafür zu fragen, für was nutzt ihr eigentlich das Smartphone? Dann laden wir erstmal die Apps drauf, die sie wirklich brauchen. Step by Step.”

Auch die Studenten selbst wissen nicht alles. Johannes’ Tischnachbar würde er gern das S-Net benutzen. Aber bisher finden sie noch nicht heraus, wie sie sich in den Microsoft-Account einloggen. Das ist etwas problematisch. „System wiederherstellen, auf Werkseinstellungen zurücksetzen…”, liest Johannes die Optionen. Auch er muss sich da erstmal reinfuchsen. Denn auch für junge Leute, die Arbeiten mit dem Computer gewohnt sind, ist nicht alles immer sofort klar. „Oft muss man erstmal googeln”, erklärt Mara. „Das ist auch gut, dass sie das sehen, dass wir auch nicht alles können, und googeln lernen. Wenn man googeln kann, kommt man an sehr viele Informationen.”

Monique Welter hat seit heute ein Profilfoto in ihrem Whatsapp-Account und weiß auch endlich, was die drei Punkte oben rechts bedeuten. Ines trägt ihre Telefonnummer in Frau Welters Kontakte ein und sagt: „Jetzt können Sie mir an meine Telefonnummer über Whatsapp schreiben. Schreiben Sie einfach mal ‘Hallo’”. In dem Chatfenster auf ihrem Smartphone tippt Monique Welter zwei Worte: Vielen Dank!

Text: Franziska Peschel // Fotos: Alain Rischard