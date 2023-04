Ein wildes Schuljahr

Louis Besch ist der beste Luxemburger Wildwasserpaddler. Der 18-Jährige geht in die Schule, eine ganz besondere Schule: Während einem Jahr verbindet er in seiner „Travelling School“ den Unterricht mit dem Ritt auf legendären Wildwasserflüssen.

„Man muss nur ein wenig beim ruhigen Wasser aufpassen“, erzählt Louis Besch in den Umkleideräumen des nationalen Wildwasserzentrums in Diekirch eher unaufgeregt von seinen Abenteuern auf dem legendären afrikanischen Sambesi-Fluss. „Wir sind in der Schlucht ab den Victoria-Falls gepaddelt, da gibt es nur wenige Krokodile, die ganz jung, mit noch weichen Knochen, runtergestürzt sind. Die Größeren sterben bei solch einem Sturz.“ Wasser ist kraftvoll und mächtig, das hat Louis Besch bereits früh gelernt. Man kann nur mit dem Wasser arbeiten, nicht aber dagegen, und das tut der junge Wildwasserpaddler in seinen Disziplinen spielerisch, mit einem geradezu vorzüglichen Gespür für das nasse, dynamische Element. Er behält selbst bei schwierigen Manövern oft ein Lächeln im Gesicht. Das gerne neckend-spöttisch wird, wenn er mit seinen alten Kumpels unterwegs ist.

Festlegen will er sich nicht wirklich. Ihm gefällt Freestyle, also immer wieder Kunststücke wie Saltos und Drehungen mit einem kurzen Rodeoboot in einer Walze zu probieren, ebenso wie er das Slalomboot elegant zwischen den Stangen durch den Wildwasserkanal manövriert. Ganz besonders reizt ihn das schwierige Wildwasser. Nahe Luxemburg gibt es da eigentlich nur die 800 Meter kurzen Irreler Wasserfälle. Die meisten Wildwasserpaddler zieht es deshalb in die Alpen. In organisierten Reisen mit Wildwasserschulen und auch auf eigene Faust paddelte Besch bereits wildes Wasser in Norwegen, Schottland oder Spanien; dieses Jahr wird es noch eine Nummer größer.

…

Lesen Sie mehr in der Druckausgabe oder im ePaper

…

Text: Chrëscht Beneké

Fotos: Louis Besch, Chrëscht Beneké