Eine Art Paradigmenwechsel

Das Gefängnis für männliche Untersuchungshäftlinge auf „Uechterhaff“ in Sanem hat am Montag seinen Betrieb aufgenommen. Im Interview spricht Serge Legil, Direktor der Gefängnisverwaltung, über die Herausforderungen, eine neue Haftanstalt in Betreib zu nehmen.

Wie viele Untersuchungshäftlinge wurden seit Anfang der Woche bereits nach Sanem überführt?

Sie verstehen, dass ich aus Sicherheitsgründen dazu keine genauen Angaben machen kann. Was ich sagen kann, ist, dass insgesamt 260 Häftlinge von den rund 320 Untersuchungshäftlingen von Schrassig nach Sanem verlegt werden. Diejenigen, die noch in Untersuchungshaft sind, aber kurz vor einem Urteil stehen, werden wir nicht verlegen. Im Plan – der auch die Polizei für den Transport und die Magistratur betrifft – ist vorgesehen, dass die Verlegungen spätestens vollständig am 15. März abgeschlossen sein sollen. Ich bin aber durchaus optimistisch und halte es für wahrscheinlich, dass der Vorgang schneller über die Bühne geht und bereits zum 15. Februar alle Untersuchungshäftlinge verlegt sind.

Interview: Hubert Morang, Fotos: Alain Rischard 2, Editpress),

Philippe Reuter (revue-Archiv), Christophe Verhaegen (SIP)