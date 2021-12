Eine Stellgröße der Natur

Die Coronapandemie ist noch lange nicht vorbei. Das zeigen die aktuellen Infektionszahlen. Zudem stuft die WHO die neue Omikron-Variante als besorgniserregend ein.

„Ohne Viren würden viele Ökosysteme aus dem Gleichgewicht geraten“, sagte der deutsche Virologe Christian Drosten ein Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie dem deutschen Nachrichtenmagazin Focus. „Viren befallen etwa Füchse, wenn ihre Beute, die Hasen, eine Pause braucht. Oder die Hasen, damit sich die Karotten erholen können. Selbst Karotten haben Virusinfektionen.“ Viren, so schlussfolgerte er, seien eine „Stellgröße in der Natur, die sich aus gutem Grund über Jahrmillionen gebildet hat“.

Viren, die sich aus gutem Grund gebildet haben? Das hört im Jahr 2021 sicherlich niemand gerne. Denn vor knapp 20 Monaten sind wir Menschen von einem Virus quasi in Geiselhaft genommen worden. Bis Ende November gab es weltweit 262 Millionen bestätigte Infektionen mit Covid-19. 5,2 Millionen Menschen überlebten die Erkrankung nicht. Und obwohl es für viele im Sommer so aussah, als hätten wir das gröbste überstanden, sind die Infektionszahlen jetzt so hoch wie in der gesamten Pandemie nicht. Dazu tauchte just mit Omikron eine weitere Variante des Virus auf, deren Auswirkungen noch nicht bekannt sind, die aber die Wissenschaft durch ihre große Anzahl an Mutationen und schnelle Ausbreitung aufhorchen lässt. Ein paar Fakten rund um Omikron und eine Krise, die wohl nicht so schnell zu Ende sein wird.