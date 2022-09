Einfach lecker

Gesunde Ernährung ist langweilig, die Zubereitung dauert zu lange und schmeckt dann eh nicht? Mit ihrem allerersten Kochbuch „Cook it like Tammy” beweist Ernährungsberaterin Tammy Diderich das Gegenteil. Vier der Rezepte finden Sie in der revue 36: das „Lieblingsfrühstück,“ Rote-Bete-Salat mit Feta, Pasta mit Kürbis-Soße und Energy Balls.

Text: Cheryl Cadamuro

Fotos: Anouk Flesch, Tammy Diderich