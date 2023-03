Einmal Filmstar

Wer hat nicht davon geträumt, ein Kinostar zu sein, auf großer Leinwand zu erscheinen und die Kulissen der Kinowelt zu entdecken. Das macht das interaktive Museum „Rex Studios“ in Paris, tatsächlich möglich.

Es ist eine fast unscheinbare Eingangstür, auch gerne als Künstlereingang bezeichnet, die in das Museum eines des renommiertesten Kinos der Welt führt. Nur ein paar Schritte neben dem bemerkenswerten Zugang zum „Grand Rex“, der wahrscheinlich zu den atemberaubendsten Kinogebäuden in ganz Europa gehört. Das sensationelle Bauwerk aus dem Jahr 1932 hat im Dezember seinen 90. Geburtstag gefeiert. Kein Wunder, dass es unter Denkmalschutz steht. Sein einzigartiger Stil, inspiriert von den großen US-amerikanischen Kinos der dreißiger Jahre, ganz im Art-déco-Stil, lässt niemanden gleichgültig. Jedes Mal, wenn ich die prächtige Struktur beobachte, die übrigens 35 Meter hoch ist, probiere ich mir aufs Neue vorzustellen, welch ein unglaubliches Ambiente am 8. Dezember 1932, dem Tag der offiziellen Eröffnung des „Grand Rex“, auf dem roten Teppich herrschte. Ganz Paris feierte die Geburt des größten Kinos Europas, mit den drei leuchtenden Buchstaben R, E und X, die auf dem Dach, noch heute über ganz Paris glänzen. Der „Grand Rex“ ist übrigens, trotz seines hohen Alters, mit seinen 2.702 Sitzplätzen, immer noch auf Platz eins der größten Kinos in Europa und der verblüffende Hauptsaal mit seinem sensationellen und einzigartigen Sternehimmel, seiner fabelhaften Bühne und seinen atemberaubenden Wasserspielen, die es leider nur während den Weihnachtsferien zu bewundern gibt, fasziniert immer noch Groß und Klein.

Text: Jérôme Beck

Fotos: Cecile Hournau (Unsplash), Grand Rex (3)