Endlos Schnee

Seit einigen Jahren dokumentiert Starfotograf Paolo Verzone

das Leben in den nördlichsten Siedlungen der Welt. Eine Auswahl seiner Bilder ist derzeit in Clervaux zu entdecken.

Vor mehr als 25 Jahren veröffentlichte Autor Peter Høeg „Fräulein Smillas Gespür für Schnee“. Ein intelligenter Thriller, der sich nicht an Genregrenzen hält. Eine unterhaltsame Lektion

in Philosophie. Mit einer Heldin, die eine eigensinnige Expertin für Schnee

ist und die Mode der Inuit trägt. Das Buch wurde ein Welterfolg. Paolo Verzone hat zwar kein grönländisches Blut vererbt bekommen, aber seine Liebe für die Arktis, endlose Schneelandschaften und einsame Orte ist fast noch größer als die der Romanfigur. Seit Jahren dokumentiert der italienische Fotograf das Leben in einer der nördlichsten Gemeinden der Welt: Ny-Alesund. Bekannt ist die kleine Siedlung auf Spitzbergen wegen dem dort ansässigen Kohlebergbauunternehmen und wegen des Zentrums für internationale Forschung und Umweltbeobachtung, in dem mehrere Länder eigene zivile Polarforschungsstationen betreiben.

Wer mit dem allumgebenden Weiß in der

Arktis umzugehen weiß, kann sehr unterschiedliche Fotos aufnehmen.

Als Paolo Verzone zum ersten Mal an den Nordpol reiste, war er mehr oder weniger darauf eingestellt, monotone Aufnahmen von kilometerweiten Eisdünen zu machen. Doch dann verliebte er sich in die Rauheit der Natur und nahm die Herausforderung an, in dieser unwirtlichen Umgebung spannende Bilder zu schießen. Mehrere Reisen später beginnt er schließlich eines seiner ehrgeizigsten Projekte: „Arctic Zero“. Eine Dokumentation über die Wissenschaftler und die Menschen, die in der Arktis arbeiten und leben. Allerdings treibt sich der preisgekrönte Fotokünstler nicht nur in den Forschungsbasen herum, sondern setzt sich auch mit der Vorstellung einer letzten Grenze auseinander. Was ihn dabei am meisten interessiert, ist diese außergewöhnliche Mischung von modernster Technik, unberührter Wildnis und innovativen Gemeinden, die sich um den Polarkreis herum entwickeln.

„Arctic Zero“ vereint Bilder modernster

Forschung, rauer Natur und innovativer Gemeinden

rund um den Polarkreis.

Ein weiterer Reiz ist die Unberechenbarkeit der Elemente. Während man in einem Fotostudio fast alles steuern kann, hat man im ewigen Weiß der Arktis keinerlei Kontrolle mehr. „Man muss den richtigen Spot und den richtigen Lichtwinkel für das gewünschte Bild erkennen können“, so der Canon-Botschafter in einem Interview. Obwohl er meist genau weiß, welche Aufnahme er machen will, kommt er nicht umhin, sich ständig anzupassen. Mal scheint die Sonne, mal gibt es Wolken. Auch die Farbe des Schnees ist nie die gleiche. Dazu kommt die Kälte. Normalerweise nimmt Paolo Verzone zwei oder drei Testbilder auf, um sicherzustellen, dass die Belichtung in Ordnung ist. Ist er länger unterwegs, bleibt die Kamera im Rucksack, auch um die Akkus zu schonen. Mit technischen Problemen sei er noch nie konfrontiert gewesen. Womit er indes zu kämpfen gehabt hat, ist die Versuchung, sich nur auf die Schönheit der Landschaft zu konzentrieren.

Zurückhaltung lautet das Zauberwort. Paolo Verzone will „sinnvoll fotografieren“. Was heißt, dass er stets versucht, sich von dem ersten überwältigenden Eindruck zu lösen, um die Umgebung und die Situation, in welcher er sich befindet, zu verstehen und mit ihr zu interagieren. Anfangs wollte er sogleich alles festhalten, weil er befürchtet hat, dass es am kommenden Tag vielleicht verschwunden sei. War es jedoch nicht. Daher rät er, keine Eile zu haben und mehrmals an die gleiche Stelle zurückzukehren. Er nimmt sich jedenfalls viel Zeit für sein Projekt. Es gäbe noch eine Menge Gegenden, die er besuchen und fotografieren will. Das letzte Kapitel seiner Reise ist demnach noch nicht geschrieben.

Bis zum 24. September 2021

auf dem Marktplatz

in Clervaux,

www.clervauximage.lu

Fotos: Paolo Verzone