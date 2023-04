Entspannung fängt im Kopf an

Wer sich entspannen will, hat die Qual der Wahl. Es gibt Yoga, Qigong, autogenes Training und zahlreiche weitere Angebote. Doch was nützt die beste Technik, wenn man einfach nicht abschalten kann?

Seit ein paar Monaten gehe ich regelmäßig zum Line-Dance. Dabei tanzt man in Reihen zu Country- oder Popmusik eine bestimmte Choreografie. Jeder für sich allein, aber trotzdem gemeinsam. Die Tänze sind mehr oder weniger schwierig, manche schnell, manche langsam, einige machen mehr Spaß als andere, alle muss man lernen. Sich Schritte und Drehungen einprägen, auf die Musik achten, um eventuelle Brücken und Neustarts, die öfter vorkommen, nicht zu verpassen, die Reihe halten, damit die Gruppe nicht aussieht wie ein loser Haufen: Line-Dance erfordert Konzentration.

Wenn alles sitzt, kommt man in eine Art „Flow“, dann verschmelzen die Schritte mit der Musik, der ganze Ablauf bekommt etwas Automatisches und wird dadurch ungeheuer meditativ. Zumindest bei mir. Ich begebe mich völlig hinein, ohne an etwas anderes zu denken. Dabei kann ich sogar zu Musik von Taylor Swift tanzen, die ich sonst im Leben nicht hören würde. Atemübungen, Yoga, Tai-Chi, progressive Muskelentspannung – habe ich alles ausprobiert, doch wirklich abschalten kann ich dabei nicht. Im Gegenteil. Mein Gedankenkarussell dreht sich erst recht. Ich entspanne beim Line-Dance, grinse dabei wie ein Honigkuchenpferd und merke nicht, wie die Zeit vergeht. Ähnliches erlebe ich sonst nur beim Skifahren, wenn mir die Höhenluft den Kopf durchpustet.

Entspannung ist das Gegenteil von Stress. Doch um sich wirklich wohlzufühlen, braucht man beides, denn das eine funktioniert nicht ohne das andere. Wer den ganzen Tag nur chillt, wird beim kleinsten Anflug von Stress kapitulieren, weshalb dreiwöchige Strandurlaube selten den ersehnten Erholungswert bringen. Und wer ohne Entspannung durchs Leben hetzt, wird mit großer Wahrscheinlichkeit physiologisch oder psychisch krank. Herz-Kreislauf- oder Magen-Darm-Erkrankungen, Diabetes, Burnout oder Depressionen – Stress gilt als Risikofaktor für diverse Krankheiten. Doch Stress ist nicht immer gleich. Psychologen unterscheiden zwischen positivem und negativem Stress, dem Eustress und dem Distress. Denn auch wenn Stress in unserem Sprachgebrauch negativ konnotiert ist, so hat er durchaus seine positiven Seiten, er ist sogar ein wichtiger Überlebensmechanismus. Bei Stress werden Hormone ausgeschüttet, die in bedrohlichen Situationen hilfreich sind. Sie schärfen die Sinne und fördern die Konzentration, machen also wachsamer und reaktiver. Das allerdings geht auf Kosten des Immunsystems, das dabei heruntergefahren wird. Weshalb Stress als Dauerzustand zur Gefahr wird.

Deshalb ist Entspannung so wichtig. Rein physiologisch reagiert man nach einer Stresssituation ohnehin von selbst deeskalierend. Zuerst werden die Hormone Noradrenalin und Dopamin freigesetzt, wodurch der Herzschlag und die Atemfrequenz erhört werden. Danach setzt automatisch die Entspannung ein: Stresshormone werden abgebaut, Gefäße weiten sich, Muskeln werden locker, die Atmung verlangsamt sich, der Blutdruck sinkt. Man verspürt ein Gefühl der Ruhe und Ausgeglichenheit. Wer zudem gelernt hat, sich noch tiefer zu entspannen, kann schlechte Gedanken ruhen lassen, äußere Reize werden weniger wahrgenommen, man fühlt sich, als stecke man in Watte, geborgen und geschützt.

Doch diesen Zustand erreichen nur wenige Menschen. Deshalb boomen die Angebote, die Entspannung versprechen. Wie beispielsweise Yoga, der Klassiker unter den Entspannungstechniken. Die fernöstliche Bewegungslehre soll Körper, Geist und Seele in Einklang bringen. Im Prinzip beruht Yoga vor allem auf der Dehnung und Straffung der Muskulatur und des Knochenapparats. Was sicherlich nicht schaden kann, vor allem in Zeiten, in denen die Mehrzahl der Menschen ihre Zeit vor Bildschirmen verbringt. Doch wer sich regelmäßig bewegt, braucht wahrscheinlich kein Yoga.

Dann wären da noch Qigong und Tai-Chi. Kommt beides aus China, das erste soll den Fluss der Lebensenergie gewährleisten, das andere durch geregelte Bewegungsabläufe ein inneres Gleichgewicht herstellen. Beim Qigong werden die Meridiane, die Leitungsbahnen des Körpers, aktiviert, wodurch sich Blockaden lösen. Dafür gibt es spezielle Übungen, wie beispielsweise die „fünf Tiere“, die den wichtigsten Meridianen entsprechen und „Affe, Bär, Hirsch, Kranich und Tiger“ heißen. Die Übungen sollte man – genau wie beim Tai-Chi – in einem Kurs erlernen. Beim Tai-Chi handelt es sich um eine Art Schattenboxen, eine Kampfkunst mit meditativem Charakter. Denn die Reihenfolge der Bewegungen ist strikt festgelegt. Man kann aufhören zu denken und sich einfach in die geschmeidigen Abläufe fallen lassen. Tai-Chi ist eine sehr geruhsame Bewegungstechnik.

Bei den Entspannungsmethoden wird zwischen aktiver und passiver Entspannung unterschieden. Zu ersterer gehören die progressive Muskelrelaxation, bei der die Muskeln abwechselnd angespannt und wieder gelockert werden, und das autogene Training, eine Art Selbsthypnose, bei der alle Körperfunktionen zur Ruhe kommen, sowie Atemübungen, Gedankenreisen und Ähnliches. Die aktive Entspannungstechnik sucht gezielt den Entspannungsreiz, während die Entspannung bei der passiven Technik eher ein Nebenprodukt ist, wie etwa beim Sport. Sich körperlich auszupowern ist sinnvoll, Sport trägt nachweislich zur Entspannung bei, zudem fördert er Glücksgefühle und hilft, gesund zu bleiben, indem er das Risiko für schwere Krankheiten wie Krebs, Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen mindert.

Auch Achtsamkeitstraining gehört zu den Entspannungsmethoden. Hierbei lernt man, sich voll auf sich selbst und den Moment zu konzentrieren, die Umwelt bewusst wahrzunehmen und seine Sinneseindrücke, wie Geruch und Gehör, zu schärfen. Stressige Dinge geraten dadurch in den Hintergrund und werden weniger wichtig. Ähnliche Auswirkungen kann ein Besuch der Sauna, eine Massage, ein gutes Buch, Kuchenbacken oder das Singen im Chor haben. Erlaubt ist, was gefällt, nicht jedem tut das Gleiche gut.

Doch bei all dem muss man loslassen können. Man muss die Sorgen über die Kinder, den Krieg, die Inflation oder über Chefs, für die „Wertschätzung“ ein Fremdwort ist, für den Moment wegschieben können, sich allem ganz entziehen. Das klappt nicht immer und schon gar nicht mit jeder Technik. Jede Person muss ihre ganz eigene Methode finden. Line-Dance für die einen, Yoga für die anderen. Und für noch ganz andere könnte es Hypnose, progressive Muskelentspannung oder autogenes Training sein. Oder einfach nur Sport. Zehn oder 20 Kilometer joggen, Fahrradfahren, wandern, schwimmen. Fußball, Handball, Volleyball…

Vorausgesetzt natürlich, man ist mit Freude bei der Sache. Sich Dinge aufzubürden, weil sie gut für einen sind, ist bestimmt vernünftig, aber nicht sonderlich entspannend. Im Gegenteil. Der Druck, Dinge tun zu müssen, Sport treiben zu müssen, regelmäßig in den Yoga-Kurs gehen zu müssen, wenn man daran keinen Spaß hat, bringt nur eins: zusätzlichen Stress. Und den wollte man ja gerade vermeiden.

Text: Heike Bucher, Fotos: Pixabay (3), Freepik, Flickr