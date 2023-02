Es wird langweilig

Wer Superwahljahr sagt, der sagt nicht nur Spitzenkandidaten und Parteigeplänkel, sondern der sagt auch: Wahlwerbung. Und die ist in der Regel ein besonderes „Highlight“ und eine perfekte Illustration rot-weiß-blauer Biederkeit in Sachen Kommunikation. Anders formuliert: Wären Wahlen eine Flugreise, wäre die Werbung das Essen an Bord – irgendwie immer ein bisschen schlecht und ohne Pep.

Während einige sich in unfreiwilliger amateurhafter Komik versuchen – zum Beispiel die Escher adr-Sektion, die sich in ihrem Flugblatt für den Erhalt des Charmes der Minettmetropole ausspricht und dies mit einem Bild vom „aale Stadhaus“ aus Differdingen illustriert –, haben die großen Parteien professionelle PR-Berater im Rücken, sind aber deshalb nicht unbedingt innovativer.

Beispiel gefällig? Die LSAP lässt in einem Spot Innenministerin Taina Bofferding durch den Wald auf einen Wecker zujoggen, der – und das hätte jeder talentfreie Kommunikationsexperte hingekriegt – natürlich rot ist und der als Uhrzeit fünf vor zwölf anzeigt. Nach gerade mal sechs Sekunden riecht jeder Zuschauer den Braten und sagt sich: „Peinlichkeit, ick hör dir trapsen“. Natürlich wird man in den restlichen rund 45 Sekunden nicht enttäuscht, und die Schenkelklopfer-Dynamik mittels Wecker nimmt ihren Lauf mit dem Satz „Et ass Zäit fir…“ (der Wahlslogan der LSAP lautet „Zäit fir eng staark Sozial Demokratie“). Danach darf jeder LSAP-Minister ran und auf mehr oder weniger hölzerne Art und Weise schauspielern und sagen, wofür in Luxemburg gerade Zeit ist. Komisch, dass wichtige und relevante Themen, bei denen tatsächlich die Zeit drängt, Klimawandel und Umweltschutz etwa, in dem Spot überhaupt keine Rolle spielen (ganz einfach, weil diese Ressorts nicht von sozialistischen Ministern besetzt sind). Man darf gespannt sein, wie die Zeit und Uhren-Thematik im sozialistischen Wahlkampf weitergesponnen wird, aber sie hat jetzt schon ausreichend Potenzial – Achtung! Kalauern kann ich auch – einem auf den Wecker zu gehen.

Stromlinienförmigkeit hat in der Parteienkommunikation oberste Priorität.

Dabei dürften in naher Zukunft sicherlich – neben den Sozialisten – noch die eine oder andere Partei tief in die randvolle Klischeekiste samt uninspirierter Ideen greifen, um das Wahlvolk von sich zu überzeugen. Irgendwie wünscht manch sich, es wäre eine dabei, die tatsächlich mal Mut zum Risiko hätte, aber das wird ganz sicher nicht passieren. Stromlinienförmigkeit hat in der Parteienkommunikation oberste Priorität – bloß nicht anecken, bloß nicht innovieren.

Noch feuern die Parteien nicht aus vollen Wahlwerbungs-Rohren, aber das wird in den nächsten Monaten kommen, und so dürfte der morgendliche Gang zum Briefkasten ganz Crescendo-mäßig garantiert verstärkt zu Kopfschüttel-Anfällen führen. Aber es ist wohl so, dass jede Wählerschaft die Wahlwerbung bekommt, die sie verdient.