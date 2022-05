Europa wird unabhängig

„Der Krieg ist der Vater aller Dinge.“ Das Zitat, das dem griechischen Philosophen Heraklit zugerechnet wird, scheint seine Wirkungsmacht behalten zu haben. Zumindest denken manche Staatenlenker wie etwa Wladimir Putin nach wie vor in kriegerischen Kategorien.

Doch die alte Weisheit vom Schöpfen durch Zerstören ist irreführend, denn das eigentlich Schöpferische ist das Verhindern von Kriegen. Die Römischen Verträge (1957) etwa, Ursprung der heutigen Europäischen Union, sind nicht zuletzt die Folge von zwei verheerenden Weltkriegen.

Das Bild von Mutter Erde als eine heilige Ganzheit im religiösen Sinne hat an Bedeutung verloren. Im Kampf gegen den Klimawandel und für die Umweltbewegung ist es jedoch mehr als ein mystisch verklärtes Symbol. Dass der Klimaschutz eine grund- und menschenrechtliche Verpflichtung eines Staates ist, haben bereits die obersten Gerichtshöfe mehrerer Länder entschieden – so zum Beispiel das deutsche Bundesverfassungsgericht im vergangenen Jahr.

Dass der russische Angriffskrieg in der Ukraine nun den europäischen „Green Deal“ beschleunigt, die von der EU-Kommission angestrebte Energiewende, hat damit zu tun, dass nun beabsichtigt wird, die nach den Worten von EU-Energiekommissarin Kadri Simson „gefährliche“ Abhängigkeit der Europäischen Union von fossilen Brennstoffen aus Russland zu beenden. Die EU will buchstäblich in Windeseile vom russischen Gas und Öl wegkommen – unter anderem mit Wind- und Sonnenenergie. Der „REPowerEU“-Plan der Kommission bedeutet: Bis 2030 sollen 45 statt bisher nur 40 Prozent der Energie aus ökologischen Quellen stammen. Die Energieeffizienz soll um 13 statt um neun Prozent steigen und die Kapazität von Solarstrom in den nächsten acht Jahren verdoppelt werden. Europa müsse sein Schicksal in die eigenen Hände nehmen, sagte Klimakommissar Frans Timmermans. Eine energiepolitische Unabhängigkeitserklärung!

Der Ukrainekrieg beschleunigt die Energiewende, der Klimawandel verschärft die soziale Ungleichheit.

Denn bisher haben die EU-Staaten 40 Prozent ihres Verbrauchs an Gas aus Russland bezogen. Mittlerweile soll der Anteil auf 26 Prozent gesunken sein. Das restliche russische Gas soll bis Ende des Jahres außer durch erneuerbare Energien durch Wasserstoff und Biomethan ersetzt oder eingespart werden. Ein Vorhaben, das Energieminister Claude Turmes (déi Gréng) begrüßt. Er warnt aber auch davor, sich in erneute Abhängigkeiten zu begeben: etwa von China. Außerdem ist zu befürchten, dass aufgrund der übereilten Suche nach alternativen Energiequellen in Infrastrukturen für andere fossile Rohstoffe wie zum Beispiel Flüssiggas investiert wird.

Die Europäische Energieagentur (IEA) schlägt vor, die Bürger und Bürgerinnen davon zu überzeugen, beim Heizen zu sparen, auf Klimaanlagen zu verzichten und häufiger das Fahrrad als das Auto zu benutzen, und die Staaten dazu zu bringen, Tempolimits einzuführen und das Home-Office zu fördern. In die Richtung der europäischen Energiesparkampagne gehen auch Turmes‘ Empfehlung eines europaweiten Tempolimits, von autofreien Wochenenden und von zwei Tagen Home-Office pro Woche. Bis 2030 muss die EU bis zu 300 Milliarden Euro investieren. Doch woher soll das Geld kommen? Unter anderem aus dem Topf für die EU-Agrarpolitik und dem Kohäsionsfonds für regionale Entwicklung. Darüber hinaus will die EU-Kommission mit der Versteigerung von Zertifikaten aus dem Emissionshandel 20 Milliarden Euro hereinbekommen. Dabei müssen zum Beispiel Stromproduzenten für den Ausstoß klimaschädlicher Gase wie Kohlendioxid Zertifikate kaufen. Allerdings ist zu befürchten, dass die Versteigerung von zusätzlichen Zertifikaten zu einem höheren CO2-Ausstoß führt.

Nicht zu vergessen ist der menschenrechtliche und politische Ansatz, den die europäische Klimawende hat: Schließlich hängt die Einhaltung der Menschenrechte – und dazu gehören das Recht auf Wasser, Nahrung, Gesundheit und auf angemessenes Wohnen – auch von einer intakten Umwelt ab. Der Klimawandel als Folge von Industrialisierung und kolonialer Expansion hat ganze Lebensräume zerstört und die soziale Ungleichheit verschärft. Die Logik der Ausbeutung betrifft demnach sowohl die Umwelt als auch die Menschenrechte und die sozialen Rechte. Arme Menschen leiden deutlich stärker an den Folgen des Klimawandels als reiche. Die einen fahren mit einer Luxusyacht, den anderen steht das Wasser bis zum Hals. In diesem Sinne ist das Klima der Vater aller Dinge. Der Krieg verstärkt nur die Not.