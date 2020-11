Exotischer Kokos-Ananas-Kuchen

Zubereitung

Den Ofen bei 200 Grad vorheizen. Eine Brownies-Backform (20×20 cm) mit Backpapier auslegen. Anschließend die Mehlmischung, das Kokosnussmehl, den Zucker und das Backpulver in einer großen Schüssel vermengen. Das Öl und die Milch unterrühren, dann den Teig in die Backform geben. Die Ananasscheiben in kleine Stücke schneiden, auf den Teig legen und leicht eindrücken. Den Kuchen 20 Minuten in den Ofen geben, dann rausnehmen und abkühlen lassen. Kleiner Tipp: Um sicherzugehen, dass der Teig durch ist, einfach mit einem Zahnstocher in den Kuchen stechen. Bleibt kein roher Teig an diesem hängen, kann das Kaffeekränzchen beginnen. Guten Appetit!