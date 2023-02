Fehlstart des Meisters

Die Rückrunde der BGL Ligue beginnt mit einem Paukenschlag: Progrès Niederkorn fegt Spitzenreiter F91 Düdelingen mit 4:1 vom Platz – Swift Hesperingen ist der lachende Dritte und neuer Tabellenführer.

Den Start in die Rückrunde hat sich die Mannschaft von F91-Trainer Carlos Fangueiro wohl anders vorgestellt. Das Team des Titelverteidigers mit den Goalgettern Dejvid Sinani, Samir Hadji und João Magno hatte sich in der Algarve auf den zweiten Teil der Saison vorbereitet. Der Coach zeigte sich zufrieden. Nicht zuletzt verstärkte sich der Verein mit dem jungen Ismaël Sidibé von Malmö FF. Ihre bisher einzige Niederlage hatte der Serienchampion ausgerechnet den Topkontrahenten Swift mit einer 0:4-Heimniederlage einstecken müssen. Die beiden Clubs haben die BGL Ligue in dieser Spielzeit zu einem Zweikampf gestaltet. Dass zum Rückrundenstart ausgerechnet der Progrès sein Stelldichein im Stade Jos Nosbaum geben sollte hatte einen besonderen Reiz, schließlich sind die Niederkorner als Dritte der nächste Verfolger. Der F91 hatte das Hinspiel bei den Gelb-Schwarzen mit 3:2 gedreht.

Text: Stefan Kunzmann

Fotos: Jeff Lahr (Editpress)