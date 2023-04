Fliegende Hilfe

Die gemeinnützige Vereinigung „Sauvons Bambi Luxembourg“ hat sich als Ziel gesetzt, Rehkitze, die beim Mähen auf Feldern von landwirtschaftlichen Maschinen bedroht werden, zu retten. Zum Einsatz kommen Drohnen mit Wärmebildkameras.

Viele Tiere haben die natürliche Eigenschaft, sich ihrer Umgebung anzupassen und sich so vor Fressfeinden zu schützen. Rehkitze sind da keine Ausnahme. Sie sind perfekt getarnt, geruchlos und verfügen über einen so genannten Drückinstinkt, sprich sie pressen sich – zumindest während den zwei, drei ersten Wochen ihres Lebens – bei drohender Gefahr sofort flach auf den Boden und bewegen sich nicht mehr. Dieser Trieb, gepaart mit der Tatsache, dass Rehe ihre Kleinen gerne in hohen (Ansaat-)Wiesen absetzten, schützt sie in der Regel vor natürlichen Feinden, wie Füchsen oder Greifvögeln. Aber dann gibt es da noch den Faktor Mensch und der ist, wie leider allzu oft, bedrohlicher als die natürlichen Feinde.

„Die Tatsache, dass in der modernen Landwirtschaft beim Mähen größere und schnellere Maschinen zum Einsatz kommen als noch in der Vergangenheit, erhöht die Gefahr, dass Rehkitze aufgrund ihres Verhaltens vom Bauern nicht gesehen und dann verletzt, verstümmelt oder getötet werden“, weiß Jacques Schroeder von „Sauvons Bambi Luxembourg“. Die Vereinigung, die Ende 2021 gegründet wurde, nimmt sich dem Problem auf ihre eigene Weise an.

„Die allermeisten Landwirte wissen Bescheid und sie versuchen seit jeher, das Verletzen oder Töten der Rehkitze mit unterschiedlichen Mitteln zu vermeiden. Im Vergleich zu unserer Vorgehensweise sind andere Methoden aber in der Regel zeitaufwendiger und auch größtenteils, vor allem wegen dem Verhalten der Tiere, ineffizienter“, erklärt Schroeder, der die Vereinigung mit ins Leben gerufen hat.

„Sauvons Bambi Luxembourg “ setzt deshalb auf Drohnen, die neben der normalen Kamera auch mit einer Wärmebildkamera ausgerüstet sind. Die Drohnen überfliegen in Bahnen die Felder nach einer in der Drohne gespeicherten Strecke, in der Regel in einer Flughöhe von zwischen 50 und 90 Metern. Die Fluggeschwindigkeit liegt dabei bei maximal 8 Metern in der Sekunde und wenn auf der Maximalhöhe geflogen wird, kann eine Breite von 45 Metern von den Wärmebildkameras abgedeckt werden. „Es gibt einige, die behaupten, man könne eine ähnliche Effizienz auch ohne Wärmebildkamera erreichen. Das halte ich aus eigener Erfahrung heraus aber für unmöglich“, legt Jean-Luc Brausch dar. Der Naturfreund und Tierfotograf kann auf eine jahrelange Erfahrung mit Drohnen zurückblicken und hat mittlerweile die Ausbildung von „Sauvons Bambi Luxembourg “ belegt, um in Zukunft selbst für die Vereinigung fliegen zu können. „Man muss den gratis online angebotenen Flugschein A1A3 der Zivilen Luftfahrtbehörde erhalten. Eigentlich machbar, es ist nur schwieriger, sich mit der Profiausrüstung und Dingen wie dem Erstellen von Flugplänen auseinanderzusetzen und vor allem das richtige Auge zu haben, um die Kitze auf der Wärmebildkamera zu entdecken“, weiß Brausch zu berichten.

„Sauvons Bambi Luxembourg“ setzt auf Drohnen, die neben der normalen Kamera auch mit

einer Wärmebildkamera ausgerüstet sind.

Soweit zu den technischen Details, doch einen kleinen Haken hat auch diese Methode: Um die Rehkitze effizient aufspüren zu können, muss sehr früh am Morgen geflogen werden. Jacques Schroeder führt aus: „Der Temperaturunterschied zwischen den Tieren und ihrer Umgebung ist am höchsten. Ein Beispiel: In den frühen Morgenstunden Anfang Mai liegt die Bodentemperatur in einem Feld bei etwa 0 Grad oder sogar darunter, das Tier hingegen besitzt eine Außentemperatur von rund 18 Grad. Dieser Unterschied ist groß genug, damit wir ideal mit den Wärmebildkameras arbeiten können. Wir können beispielsweise schneller fliegen, sodass wir in den sehr frühen Morgenstunden quasi ein Hektar pro Minute abscannen können.“ Aufgrund der steigenden Nachfrage gäbe es auch Tage, an denen man außerhalb des Zeitfensters zwischen 5 und 10 Uhr morgens fliegen würde, aber das würde eben die Arbeit nur erschweren.

Die Vorgehensweise der Vereinigung, die im Jahr 2021 mit zwei selbstfinanzierten Drohnen begann, wird in diesem Jahr auf den Prüfstand genommen. „Es besteht ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Garnich, Steinfort, Hobscheid, Koerich, Saeul und Beckerich. Die Gemeinden haben insgesamt drei Drohnen und alles andere an notwendigem Material angeschafft, das sie uns für unsere Einsätze zur Verfügung stellen. Zusätzlich machen die Gemeinden Werbung für unser Projekt bei den örtlichen Landwirten, Jägern und Einwohnern mittels Informationsabenden. Das Landwirtschaftsministerium unterstützt das Pilotprojekt mit finanziellen Mitteln“, sagt Schroeder, der davon überzeugt ist, dass ein Erfolg dieses Projektes dazu führen wird, dass die Nachfrage im kommenden Jahr an den gratis angebotenen Service seiner Vereinigung noch einmal drastisch zunimmt.

Um die Rehkitze effizient aufspüren zu können, muss sehr früh am Morgen geflogen werden.

Das könnte aber nicht ganz unproblematisch werden, denn neben den Drohnen und anderem Material werden auch ausreichend Piloten – aktuell gibt es deren zehn – sowie andere Helfer benötigt, diese müssen früh morgens kurzfristig verfügbar sein. „Das landwirtschaftliche Mähen ist eine Aktivität, die natürlich direkt ans Klima geknüpft ist. Wenn es regnet, mäht natürlich kein Landwirt, doch sobald ein paar Tage gutes Wetter vorhergesagt werden, steigt die Nachfrage natürlich exponentiell. Wir wissen, dass die Landwirte einen eng getakteten Arbeitsplan haben und wollen diesen auch nicht stören“, sagt Jacques Schroeder. Man strebe eine Hand-in-Hand-Lösung an, bei der die Vereinigung diejenigen Landwirte mitnimmt, die es wollen. Den Weg einer gesetzlichen Verpflichtung, die Felder vor dem Mähen abzusuchen und dies auch nachweisen zu können, wie sie in Deutschland unter Androhung von finanziellen Strafen besteht, möchte man nicht anstreben. Viel mehr will „Sauvons Bambi Luxembourg “ ihr Angebot den Landwirten erläutern und auch mit den Jägervereinigungen zusammen eine gewisse Aufmerksamkeit auf die Thematik lenken. Viele Landwirte seien sowieso an einer Kooperation interessiert. „Vor allem diejenigen, die beim Mähen schon mal aus Versehen ein Tier verletzt oder getötet haben, das ist für viele eine traumatische Erfahrung. Aber auch wir werden die Welt nicht an einem Tag verändern können“, führt Schroeder aus.

Wenn bei den Suchaktionen ein Rehkitz entdeckt wird, werden die GPS-Koordinaten festgestellt und mittels eines Hand-GPS geht ein Helfer dann zum Tier und fängt es mit einer Kiste oder einem Fangnetz ein, ohne dabei Gerüche am Tier zu hinterlassen. Jacques Schroeder zeichnet das weitere Prozedere folgendermaßen auf: „Wir bringen das Tier an einen sicheren Ort im Schatten und lassen es, nachdem der Landwirt seine Arbeit getan hat, wieder frei. Weil die Mutter die Kleinen mehrmals täglich aufsucht, um sie zu stillen, finden sich beide in der Regel schnell wieder. Allzu lange darf man Jungtiere schon allein deshalb nicht festhalten.“ Rund 90 Rehkitze wurden im letzten Jahr hauptstächlich im Westen des Landes gerettet, mit dem Ausweiten der Tätigkeit, die in den kommenden Jahren angestrebt wird, dürften es deutlich mehr werden.

Text: Hubert Morang

Fotos: Sauvons Bambi Luxembourg

Alle Infos unter www.sauvonsbambi.lu.

Wer mithelfen möchte, kann sich hier melden. Die Seite bietet auch Landwirten die Möglichkeit, ihre geplanten Mähaktivitäten an die Vereinigung zu übermitteln.