Frust oder Liebe

Wie finde ich meinen Wunschpartner? In der Realität oder digital? Viele entscheiden sich für Online-Dating-Apps wie Tinder und Bumble. Natürlich bringt dies nicht nur Positives. revue ist zusammen mit der Gründerin der Partnervermittlung „Luxdates“ dem Dating-Leben in Luxemburg auf den Grund gegangen.

„In Wirklichkeit bekommt man schneller einen Eindruck, wie die Person in Wirklichkeit ist“ – „Ich fühlte mich durch das Schreiben wohler und konnte mehr aus mir rausgehen.“ Unterschiedlicher können die beiden Aussagen nicht sein. Im Gespräch mit zwei verschiedenen Personen wurde klar, dass Online-Dating nicht für jeden das Richtige ist. Doch warum entscheiden sich viele Leute dafür, auf Online-Plattformen die große Liebe zu finden?

Laut Claudia Neumeister von „Luxdates“ halten immer mehr Menschen an strikten Idealen fest, wie der zukünftige Partner sein soll. „Menschen laufen mit einer Idee von einem Idealpartner durch die Welt und kriegen auch vorgegaukelt, dass dieser Idealpartner irgendwo da draußen auf sie wartet“. Durch diese festgefahrene Vorstellung wird nicht mehr hinterfragt, was eigentlich eine Beziehung ist, beziehungsweise wie diese funktioniert. Vor allem wird sich nicht damit beschäftigt, welche Leute es wirklich gibt und welche draußen in der Reali-

tät rumlaufen.

Natürlich finden auch Personen ihre Liebe auf den Online-Dating-Plattformen. Jedoch sollte man sich darüber im Klaren sein, wenn man solche Apps benutzt, um was es sich eigentlich handelt. Jede Webseite und jede App, sei es Tinder, Bumble oder Badoo, sie alle haben eins gemeinsam: einen bestimmten Algorithmus. Dieser ist so programmiert, dass die User dranbleiben müssen. Das Hauptziel dieser Dienste ist somit nicht, ihnen den perfekten Partner zu finden, sondern ihr Ziel ist es, in erster Linie die User so lange wie möglich dazu zu bringen, die Plattform zu nutzen. Sie werden in dem Moment zum Produkt, und viele Menschen sind sich nicht bewusst, dass sich hinter dieser vermeintlichen Vielfalt an potenziellen Partnern eine Geschäftsidee verbirgt.

…

Lesen Sie mehr in der Druckausgabe oder im ePaper

…

Text: Dana Conrardy

Fotos: Tim Douglas, cottonbro, Ketut Subiyanto (alle Pexels), Chris Karabach