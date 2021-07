Für alle Fälle

Die Ferien stehen vor der Tür. Endlich raus aus dem Alltag und rein ins Vergnügen. Damit die schönste Zeit des Jahres nicht ins Wasser fällt, sollte man unbedingt ein paar Helferlein mitnehmen. Apothekerin Isabelle Lamesch hat uns Tipps gegeben.

Viele sind seit Ausbruch von Corona nicht verreist. Nun, wo es mit den Impfkampagnen vorangeht und immer mehr Reiseziele von den Risikogebietslisten entfernt werden, zieht es viele – wenn auch nur ins nähere – Ausland. Doch was, wenn das Kind dort fiebert, man sich beim Wandern verletzt oder die Reiseübelkeit einen trifft?



Sonnenanbeter



Nicht nur am Strand, auch in den Bergen, ist vor allem eines Pflicht: Sonnenschutzcreme. Und je höher der Schutzfaktor, desto besser. Isabelle Lamesch rät etwa davon ab, Produkte unter Lichtschutzfaktor 50 zu benutzen, Allergiker sollten ihre Creme zudem aus der Apotheke beziehen. Doch es reicht nicht, nur die Creme, Isabelle Lamesch empfiehlt, für jede Person eine Packung mit sich zu führen. Das regelmäßige Eincremen der Haut (mit einer dicken Schicht) vor allem wenn man viel schwitzt oder aber nach dem Schwimmen sollte man unbedingt einhalten – zumindest, wenn man sich keinen gehörigen Sonnenbrand einfangen will. Diese goldene Regel dürfte wahrscheinlich jeder kennen, aber trotzdem an dieser Stelle nochmal: Zwischen 12 und 15 Uhr sollte man sich nicht direkt in der Sonne aufhalten, ist es nicht anders möglich, sollte man unbedingt Kopfbedeckung und Sonnenbrille tragen. Und noch ein Extra-Tipp von Isabelle Lamesch: Auch das Eincremen der Ohren, vor allem bei kürzeren Haaren, nicht vergessen. Und verbrennt man sich trotzdem, sei es empfehlenswert eine Sonnenbrandcreme wie Flamigel mit sich zu tragen. Die kann nämlich auch bei kleineren Schürfwunden helfen – und man hat zwei Produkte in einem dabei.

On Tour



Neben den bereits erwähnten Grundlagen sollten Reisende, die sporteln wollen, auch daran denken Cremes gegen Muskelschmerzen einzupacken. Isabelle Lamesch rät zu Arnicacreme, auch sei es von Vorteil feste Verbände dabeizuhaben, etwa bei Gelenkverletzungen. Spezielle Gelkissen, die zum Abklingen von Entzündungen beitragen oder schmerzlindernd wirken, können ebenfalls recht praktisch sein, diese nehmen auch nicht viel Platz im Koffer ein. Diese Tipps sind übrigens auch für Sporturlauber zu empfehlen.

Mit Kind & Kegel

Wer mit Kindern und Babys verreist, trägt eh viel Gepäck mit sich rum. Ein paar Mittelchen mehr oder weniger spielen so wohl auch keine große Rolle. Je nachdem, wo es hingeht, gehören Mücken – und Zeckenschutzmittel ganz oben auf die Check-Liste. Wer keine Sprays oder Lotionen nutzen will, kann auf spezielle Armbänder, die es in Apotheken in verschiedenen Größen gibt, zurückgreifen. Ähnliche Bändchen gibt es auch gegen Reiseübelkeit, die können übrigens auch von Schwangeren bedenkenlos genutzt werden. Allgemein ist es ratsam, vor und während der Fahrt schwere Kost zu meiden und viel zu trinken. Kleine sensible Zugreisende sollten zudem besser in Fahrtrichtung sitzen. Ratsam ist es auch, Zäpfchen gegen Verstopfung oder Fieber dabeizuhaben. Pflaster und Desinfektionsmittel (auf Wasserbasis, damit es nicht brennt) zählen zum Standardinventar, wenn man mit Kindern reist. Sonnenbrillen, auch für die ganz Kleinen erhältlich mit breiteren Bändern damit nichts verrutscht, gehören ebenfalls unbedingt in den Reisekoffer. Überall dort, wo Erwachsene eine Sonnenbrille aufsetzen, sollten auch die Augen vor Babys und Kinden vor UV-Strahlen und Sonneneinstrahlung geschützt werden, betont Isabelle Lamesch.

Das muss mit

Ob Wochenendtrip, Strandurlaub oder Wandertour in den Bergen: Eine kleine Reiseapotheke sollte man eigentlich immer dabeihaben, das meint auch Isabelle Lamesch. Die Grundlagen, die reingehören, sind: Mittel gegen Reiseübelkeit, Magen-Darm-Beschwerden und Kopfschmerzen sowie Blasenpflaster in unterschiedlichen Größen, ein Fieberthermometer, Anti-Wund-Creme, selbstklebende Kompressen und Desinfektionsmittel. Bei Medikamenten gegen Magen-Darmbeschwerden eignen sich Produkte auf pflanzlicher Basis wie Ingwer, der Wirkstoff Paracetamol ist das Mittel der Wahl, wenn Kopfschmerzen auftreten. Reisende, die zu Durchfallerkrankungen neigen, sind mit der präventiven Einnahme von Probiotika gut beraten, bei Verstopfung eignen sich verdauungsfördernde Pulver in Tütchenformat, da diese gut verträglich sind und kaum Platz wegnehmen. Allergiker und chronisch Erkrankte sollten daran denken, ihre Medikamente samt Kopie der ärztlichen Verordnung mit sich zu führen. Für Flugreisende empfiehlt sich zudem Nasenspray – damit erst gar kein Ohrdruck, oder zumindest vermindert, auftritt.

Krankheits-Risiko-Gebiete



Wichtig ist es auch, sich vorab über eventuelle Krankheitsrisikogebiete zu informieren. Aktuell wütet in vielen europäischen Ländern die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME). Die Erkrankung, die durch Zecken übertragen wird und gegen die es kein Heilmittel gibt, zeigt sich zunächst mit grippeähnlichen Symptomen, zehn Prozent aller Patienten entwickeln im weiteren Verlauf eine Gehirnhautentzündung, die zum Tod führen kann. Auch wenn diese Fälle sehr rar sind bzw die meisten nach einiger Zeit selbst ausheilen, ist es ratsam, sich vor Urlaubsantritt beim Arzt des Vertrauens zum Thema FSME beraten zu lassen und eventuell eine Impfung gegen FSME in Anspruch zu nehmen. Auf jeden Fall sollte man bei Reisen in diese Gegenden Schutzmittel und Zeckenpinzetten mit sich führen. Seine Impfkarte kontrollieren sollte man auch weil in manchen Ländern Schutzimpfungen etwa gegen Hepatitis A, Tollwut oder Typhus empfohlen werden und mancherorts gar Pflicht sind. Etwa gegen Kinderlähmung, Meningokokken oder FSME. Für den Überblick: Auf www.fit-for-travel.de sind die Risikogebiete sowie Impfpflichten -und Empfehlungen zahlreicher Reiseländer vermerkt.

Städtetrip



Auch wenn es in jeder größeren Stadt mindestens eine Apotheke gibt, man sollte sich vergewissern, welche Sprache in dem jeweiligen Gebiet gesprochen wird. Denn ist man dieser nicht mächtig, wird es eher schwer, sich in der Apotheke zu verständigen. Auch aus diesem Grund ist es ratsam, immer ein paar Basis-Medikamente, gegen Kopfschmerzen oder gegen Übelkeit etwa, bei sich zu haben.

Transport



Reiseapotheke bedeutet nicht, einen ganzen Koffer speziell für Pillen & co mitzunehmen. Es reiche, pro Medikament einen Blister einzupacken, so die Apothekerin. Dabei sollte allerdings immer darauf geachtet werden, den Beipackzettel per Gummiband an den jeweiligen Medikamenten zu befestigen. Auch sollte man daran denken, die Lagerhinweise zu beachten – denn wenn das Kind fiebert, helfen geschmolzene Zäpfchen wohl eher nicht mehr so viel. Medikamente sollte man bei Flugreisen auf Handgepäck und Koffer aufteilen, damit man bei Verlust des Koffers nicht mit leeren Händen da steht. Flugreisende sollten zudem unbedingt daran denken, sich vorab über die Richtlinien und Einfuhrbestimmungen von Medikamenten am Zielort zu informieren.



Zubehör

Nicht nur die richtigen Medikamente, auch adäquates Zubehör sollte auf Vorrat sein, etwa eine Schere zum Schneiden von Kompressen oder – noch besser Taschenmesser, weil auch sonst ziemlich praktisch – und eine Zeckenpinzette.

Achtung, Covid-19



Die Pandemie reist dieses Jahr wohl mit. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte seinen Covid-19 Impfnachweis ausdrucken und mit sich führen. Denn sollte das Gerät, auf dem das Zertifikat gespeichert ist, abhandenkommen, steht man auf einmal ohne Impfausweis da. Desinfektionsgel für die Hände und chirurgische Schutzmasken sollten natürlich auch im Urlaub mit sich geführt werden. Sollte es trotz Vorsichtsmaßnahmen zu einer Infektion kommen und leichte Covid-Symptome auftreten, ist Paracetamol, wie auch zuhause, das Mittel der Wahl. Ratsam ist es auch, genau zu überprüfen, wie die aktuellen Maßnahmen am gewünschten Reiseort aussehen.

Fernreisen



Liegt das Reiseziel auf einem anderen Kontinent, sind vor allem präventive Maßnahmen, wie die Reiseziel-abhängigen Impfungen und Krankheitsrisikogebiete zu beachten. Doch da Einreisen in viele dieser Gebiete covidbedingt noch erschwert oder gänzlich unmöglich sind, bleiben viele der Impfmittel und Medikamente gegen Tropenkrankheiten wohl auch diese Saison in den Lagern der Apotheken liegen. In Isabelle Lameschs Apotheke sei vergangenes Jahr Impfmittel gegen Hepatitis A abgelaufen – was vor der Pandemie nie vorgekommen sei, wie sie sagt. Aber zurück zur Fernurlaubs-Apotheke: In der Travel Clinic im Centre hospitalier Luxembourg erhalten Fernreisende fachkompetente Beratung und Empfehlungen und Verordnungen für die Reiseapotheke.

Praktische Tipps



Weitere Informationen rund um Gesundheitstipps sind erhältlich auf www.sante.lu, bei der Travel Clinic des CHL sowie der Webseite fit-for-travel.de. Letztere gibt es auch als App – und zeigt, an die jeweiligen Zielorte und Reisesaison angepasste, Tipps rund um die Reiseapotheke und Informationen zu Krankheits-Risikogebieten an. Achja, wer rezeptpflichtige Medikamente mit sich führt, sollte unbedingt daran denken, eine Kopie der ärztlichen Verordnung mit sich führen.

