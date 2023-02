Für’s gute Gewissen

Egal ob Smartphone, Tablet, Laptop, PC oder Konsole: Viele Tech- und Multimedia-Geräten werden unter schlechten Arbeitsbedingungen – egal ob beim Gewinn der Metalle oder beim Zusammenbau – produziert. Aber faire Produkte sind auf dem Vormarsch.

Fair einkaufen. Während wohl mittlerweile die meisten wissen, dass man fair gehandelte Bananen, Schokolade, Kaffee oder Rosen kaufen kann, so dürfte noch lange nicht jeder wissen, dass es auch faire Tech-Produkte gibt. Zugegebenermaßen diese sind noch relativ neu, und im Gegensatz zu Lebensmitteln gibt es für Multimedia-Geräte noch keine klaren Zertifizierungen oder Siegel. Die Definition, wann ein Produkt als faires IT-Gerät durchgeht, beschreibt „green It“ folgendermaßen: „Die Begriffsdefinition ist genau wie die Marktnische noch in der Entwicklung. Bislang gibt es beispielsweise im Bereich der Smartphones noch kein Gerät, das von der Rohstoffgewinnung bis hin zur Endnutzung als komplett fair bezeichnet werden kann. Das hört sich zunächst ernüchternd an, hat aber auch eine positive Seite: Die Standards, die verschiedene Organisationen und sogar der Gesetzgeber an faire IT anlegen, sind extrem streng. Nur so lassen sich ökologische und humane Ressourcen bestmöglich schützen.“ Und dennoch, der faire Markt ist dabei zu wachsen, wenn auch langsam.

Einer der Pioniere (neben Nager IT und Shiftphone) in Sachen fairer IT ist das niederländische Unternehmen Fairphone mit seinen modularen und reparablen Mobiltelefonen, die möglichst ohne Ausbeutung von Menschen und Natur produziert werden. Eigentlich hat die Firma das Ziel, ein 100 Prozent faires Smartphone herzustellen, gelungen ist das noch nicht. Ein Anfang ist dennoch gemacht: Im Fairphone werden Metalle und seltene Erden aus konfliktfreien Minen im Kongo verbaut. Vergangene Woche meldete das Unternehmen, dass ein internationales Konsortium von Impact-Investoren 49 Millionen Euro in Fairphone investiert. In der Pressemeldung heißt es: „Die Investition ermöglicht es Fairphone, sein Wachstum zu beschleunigen und den eigenen Wirkungskreis zu erweitern, während das Unternehmen seine Mission für eine nachhaltigere Elektronik-Branche verfolgt.“

CEO Eva Gouwens zeigte sich erfreut: „In den vergangenen Jahren konnte sich Fairphone von einer so-zialen Bewegung zu einem wirkungsvollen, missions-getriebenen Unternehmen entwickeln. Ich möchte mich bei allen Aktionären bedanken, die uns über die Jahre hinweg unterstützt haben. Mit einer wachsenden Basis an Investoren, die sich unserer Mission anschließen, werden wir das Bewusstsein für fairere Elektronik weiter schärfen, das Wachstum unseres Unternehmens vorantreiben und damit unseren Wirkungsbereich vergrößern.” Nur ein Beispiel von vielen, das zeigt, dass im IT-Bereich ein Umdenken stattfindet.

Aktuell ist wohl noch das größte Problem, dass viele Endkonsumenten sich der inhumanen und ausbeuterischen Arbeitsverhältnisse, welche im IT-Bereich keine Seltenheit sind, nicht unbedingt bewusst sind. So stecken zum Beispiel in jedem Handy oder Smartphone unzählige Metalle und seltene Erden. Allein das Beispiel Tantral zeigt, wo die Problematik liegt: Trantal wird aus dem Erz Coltan gewonnen, was hauptsächlich in der Demokratischen Republik Kongo abgebaut wird. Die anhaltende Nachfrage ist einer der Gründe für den anhaltenden Kongokonflikt, weil der Gewinn aus dem Abbau teilweise terroristische Gruppierungen und deren Bewaffnung mitfinanziert. Die Folge: Die Arbeitsbedingungen sind für die Menschen katastrophal, und Umweltkriterien oder der Schutz von Lebensräumen verschiedener Tierarten spielen keine Rolle.

Aktuell ist die Politik nicht übermäßig bemüht, die Hersteller richtig in die Verantwortung zu nehmen, und für Kunden bleibt es noch immer schwer bis unmöglich nachzuvollziehen, ob ein Produzent alle notwendigen Kriterien anwendet. Wer aber beim Kauf eines neuen Gerätes in Richtung fair gehen will, der sollte sich ein paar Fragen stellen und diese nach bestem Wissen und Gewissen beantworten und schauen, ob das neue Gerät ein paar Kriterien gerecht wird.

Erstens, hat das neue Produkt einen langen Lebenszyklus? Wenn es defekt ist, lässt es sich reparieren? Auch „Refurbished IT“ (steht für „generalüberholt“ und „wiederaufbereitet“) sind eine gute Wahl. In der Regel sind defekte Teile wie Akkus oder Bildschirme bei diesen problemlos austauschbar. Zweitens, wie ressourcenschonend in Bezug auf Produktion, Transport und Endnutzung ist das IT-Produkt? Es geht darum zu vermeiden, dass der weltweite Berg an Elektroschrott weiter anwächst. Seit Jahren steigt der Konsum von Elektrogeräten, und die zunehmende Kurzlebigkeit führt zu einem Anstieg der zu entsorgenden Elektrogeräte. Weltweit werden jährlich mehrere Millionen Tonnen Elektroschrott erzeugt. Im Jahr 2019 waren es geschätzt 54 Millionen. Ein Anstieg von 21 Prozent seit 2014.

Drittens, ist bei der Produktion für günstige Arbeitsbedingungen gesorgt und werden internationale Sozialstandards eingehalten? Keine Zwangsarbeit, keine Kinderarbeit und keine Diskriminierung Beschäftigter entlang der gesamten Lieferketten. Viertens, dass die Rohstoffgewinnung in Entwicklungsländern und Konfliktregionen (etwa dem Kongo) nicht der Finanzierung bewaffneter Gruppen dient. Seit Januar 2021 ist die EU-Verordnung für Konfliktmineralien in Kraft. Sie soll dafür sorgen, dass Importeure ihrer Sorgfaltspflicht nachkommen und ihre Lieferketten kontrollieren.

Fairtrade Luxemburg schreibt über das Problem von Konfliktmaterialien, dass die „Verordnung erlegt Unternehmen Sorgfaltspflichten für die Einfuhr von Zinn, Tantal, Wolfram und Gold auf. Die Mineralien und Metalle, die sich nicht nur in Handys und Computerchips befinden, werden zumeist aus Hochrisikogebieten in Entwicklungsländern gewonnen. Vielfach stehen die Minen unter Kontrolle von Milizen. Der Erlös aus Handel und Schmuggel finanziert die Bewaffnung von Truppen, fördert Landraub und Korruption. Dem soll die Verordnung entgegenwirken.“ Fünftens, dass die IT-Produkte keine Gefährdung für die Umwelt und die körperliche Unversehrtheit zukünftiger Generationen garantiert.

Nur wer als Konsument sich diese Fragen stellt, wird mit dafür sorgen, dass sich das Umdenken nach und nach im Markt durchsetzt. Und grundsätzlich ist natürlich der erste Schritt, sich ein neues Gerät nur dann anzuschaffen, wenn es absolut notwendig ist. Und wie gesagt, sind die Second-Hand-Varianten eine sinnvolle Alternative. Wer im Internet nach möglichen Händlern sucht, kann bei Asgoodasnew, Rebuy, Refurbed und Fairmondo vorbeischauen. Wer trotzdem neu kaufen will, der kann bei Vireo vorbeischauen. Der Online-Shop bietet nachhaltige und umweltfreundliche Produkte in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Haushaltselektronik und Spielzeug an.

Dass Ressourcen zu schonen das Ding der Stunde ist, zeigen allein die steigenden Preise. Diese erklären sich auch (wenn auch nicht exklusiv) durch die immer knapper werdenden Rohstoffe, und deshalb ist faire IT eine wirkliche Alternative.

Text: Hubert Morang