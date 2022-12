Galaktisch gut

Comic- und Film-Fans der bunt gewürfelten Truppe der „Guardians of the Galaxy“ (GotG), welche das Spiel bisher verpasst haben, sollten jetzt unbedingt dieses Versäumnis nachholen.

Peter Quill hatte bisher in seinem Leben wenig Glück. Er hat seinen Vater niemals kennengelernt, und seine Mutter erzählte immer nur vom außerirdischen Schönling, in den sie sich verliebt und mit dem sie Peter gezeugt hatte, bevor er wieder ins Weltall abhauen musste. Kein Wunder also, dass Peter ein Außenseiter geworden ist, der eine Vorliebe für Vokuhila und Rockmusik entwickelte. Pünktlich zu seinem 13. Geburtstag schenkt ihm seine Mutter dann etwas, das sein Vater vor seinem Abgang zurückgelassen hatte: zwei sonderbare, futuristische Waffen. Genau an jenem Tag, an dem Peter sie bekommt, tauchen unbekannte Kreaturen in einem Raumschiff auf, entführen den Jüngling und töten seine Mutter. Erst als Gefangener, später als eine Art Haustier in den Weiten des Universums gehalten, arbeitet sich Peter über 20 Jahre lang hoch zu einem Freibeuter mit fragwürdigem Ruf und einer noch fragwürdigeren Crew, den „Wächtern der Galaxis“.

Text: Daniel Paulus, Bilder: Square Enix Europe