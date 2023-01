Ganz Ohr!

Ein Stück bunter Stoff, farbenfrohe Perlen und eine Nadel haben Isabelle Schwartz regelrecht zur Selbstverwirklichung geholfen. Mit 57 blüht sie dank ihrer kunterbunten Ohrringe richtig auf.

„Es war eine Befreiung“, gibt Isabelle Schwartz ohne zu zögern zu, als sie sich an den Tag erinnert, an dem sie ihre Kündigung einreichte, um ihre eigenes Ohrring-Label „Made by Isi“ zu gründen. „Ich kann es nicht in Wörtern ausdrücken. Es war und ist immer noch ein pures Glücksgefühl. Ja, das ist es mit Sicherheit“, meint die Einsteigerin ganz begeistert, während sie uns in ihrem kleinen Atelier ganz stolz ihre unzähligen Kreationen zeigt.

Nicht, dass die zweifache Mutter vorher unglücklich gewesen wäre, nein, es wurde ihr halt nicht die Möglichkeit gegeben, ihre Leidenschaft hundertprozentig auszuleben. Isabelle Schwartz gehört zu der Generation, bei der auf andere Prioritäten als die persönliche Entfaltung bei der Auswahl des Berufs geachtet wurde. “Wenn ich mein Leben Revue passieren lasse, wird mir klar, dass ich in der Schule in der falschen Sektion war. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung im Lycée Technique Michel Lucius gemacht, doch es hat mich absolut gar nicht interessiert.“ Sie fängt hellauf und fröhlich an zu lachen. „Betriebswirtschaft und Buchhaltung… grausam!“

Wiederum muss sie lachen, während sie sich an längst Vergangenes erinnert. Es sei halt eine andere Zeit gewesen, in der künstlerische und kreative Aktivitäten nicht wirklich gefördert wurden. Davon ist sie überzeugt. Dementsprechend gab sie sich unter anderem mit einem Job als Sekretärin in einer Arztpraxis zufrieden. Ein Beruf, den sie nach eigener Aussage mit Begeisterung ausgeübt hat. Auch ihre Mutterrolle hat sie mit sehr viel Hingebung ausgelebt, doch während der Corona-Pandemie wurde der Wunsch, sich auf eine andere Art und Weise zu verwirklichen, plötzlich von Tag zu Tag größer.

„Ich habe bereits als Kind immer sehr gerne gebastelt“, erinnert sich Isabelle. „Ich habe Möbel und andere Accessoires für meine Puppen angefertigt, und meine Mutter hat mir das Nähen beigebracht. Lange durfte ich nicht an ihre Nähmaschine oder zumindest nur unter strenger Aufsicht, weil sie Angst hatte, ich würde mit dem Finger zu nah an den Nähfuß kommen und ihn durchnähen. Es ist glücklicherweise nie etwas Derartiges passiert.“

Ihre Liebe zur Näharbeit wird sie wie ein roter Faden durch ihr ganzes Leben begleiten. Auch wenn nicht als berufliche Aktivität, fertigt sie bereits seit Jahrzehnten unzählige Handtaschen, Taschentücher, Ketten, Anstecknadeln und andere Accessoires an, meist aus Stoffen, die vom Flohmarkt oder einem Speicher stammen. „Es begeistert mich zu wissen, dass sich hinter jedem Stoffteil eine Geschichte verbirgt, eine Geschichte, die mir zwar größtenteils unbekannt ist, aber das spielt keine Rolle, denn ich schenke dem Material ja ein zweites Leben”, meint sie zu Tränen gerührt.

Aus Alt macht Neu! Upcycling und Recycling, lange bevor sie zum Modetrend wurden. Isabelle ist mit Leib und Seele bei der Sache. Kein Wunder, dass ihr plötzlich, mit 55, neue Bedürfnisse bewusst geworden sind. Als wäre es offensichtlich, dass sie nun fehl am Platz und infolgedessen bereit für ein neues Lebenskapitel sei. So kam auch bald die Entscheidung, ihren Job zu kündigen. „Es war keine Nacht-und-Nebel-Aktion“, möchte sie klarstellen. Lange habe sie überlegt, ob sie den Sprung tatsächlich wagen soll. Denn Selbstverwirklichung erfordert auch jede Menge Mut. Die Unterstützung ihres Mannes und ihrer Kinder haben ihre letzten Zweifel beseitigt.

Isabelle genießt die Ruhe in ihrem Atelier, wenn nichts und niemand sie bei der Anfertigung ihrer kunterbunten Ohrringe stört. Eine handwerkliche Aktivität, die jede Menge Präzision verlangt und viel Fingerspitzengefühl. „Ich nähe alles mit der Hand, mit Quiltfaden, bekannt für seine Widerstandsfähigkeit. Es wird nichts geklebt“, sagt sie, während sie die passenden Glasschliffperlen zusammensucht. Über 600 verschiedene Perlentöne stehen ihr zur Auswahl. Perlenliebhaber kommen hier garantiert auf ihre Kosten. Das umfangreiche Perlen-Sortiment wird in Deutschland bestellt. Der Stoff kommt aus Luxemburg und ebenfalls von Großhändlern aus der deutschen Nachbarschaft.

„Es ist nicht einfach, einen Stoffhändler zu finden, der bereit ist, kleine Mengen Stoff zu verkaufen.“ Doch sie bearbeite nur Material aus bester Qualität, betont sie ganz stolz. Übers Ohr möchte sie niemanden hauen. Genau aus diesem Grund hat Isabelle sich für die Herstellung von Ohrsteckern aus Stoff entschieden. „Ich brauche für meine Modelle keine großen Mengen an Material. Dementsprechend kann ich ein hochqualitatives Produkt zu einem erschwinglichen Preis anbieten. Es geht mir nicht darum, mit meiner Leidenschaft das große Geld zu machen. Die Zufriedenheit meiner Kundinnen ist mir viel wichtiger und bereitet mir viel Freude.“

Zweieinhalb Stunden werden benötigt, um ein Paar dieser ausgefallenen Hingucker herzustellen. Sie stechen ins Auge, das ist klar. Echte Eyecatcher mit einer bunten Eleganz, die sich perfekt mit fast jedem Outfit kombinieren lassen. Sie sind aber nicht mir Ohrclips zu verwechseln, es sind echte Stecker. Vor allem sind sie federleicht und bieten deshalb einen absoluten Tragekomfort, der die zarten Ohrläppchen nicht belastet.

Isabelle Schwartz hat immer ein offenes Ohr für neue Anregungen, und um die Ohren hat sie zurzeit genug. In nur kurzer Zeit hat sich die begeisterte Designerin mit ihren Stoffschmuckstücken auf „Instagram“ einen Namen gemacht. Und zu bremsen scheint sie nicht mehr zu sein. Zurzeit arbeitet sie an der kommenden Frühjahrskollektion, bestehend aus sehr knalligen Farben, wie Neongelb, Pink, Lila oder Rot. Das sind die Trendfarben, die Sie dieses Jahr garantiert tragen werden. Das können Sie sich bereits jetzt hinter die Ohren schreiben.

Text: Jérôme Beck, Fotos: Georges Noesen

Weitere Informationen:

Instagram: @made.by.isi

Email: made.by.isi@gmail.com