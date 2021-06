Endlich wieder mehr Normalität. Endlich Live-Konzerte. Wenn auch in kleinerem Rahmen und

mit überschaubarem Publikum. Aber egal.

Wichtig ist, dass das Wiltzer Festival stattfindet.

Die Handbremse ist gelockert. Konzert- und Theaterhäuser haben ihren Spielbetrieb erneut aufgenommen. Künstler dürfen aufatmen. Es geht vorwärts. Langsam, aber immerhin. Trotzdem bleiben viele vorsichtig. Die Einschränkungen der letzten Monate haben Spuren hinterlassen. Auch und vor allem bei Kulturschaffenden. Darüber, dass das Festival in Wiltz in diesem Sommer stattfindet, soll man sich bitteschön freuen. Auch wenn das Programm ein abgespecktes ist, jeder Neustart ist willkommen. In betriebswirtschaftlicher Hinsicht wird die Veranstaltungsreihe wahrscheinlich keinen Sinn machen, doch ausschlaggebend ist vielmehr der psychologische Moment. Man will zeigen, dass man wieder da ist. Mit der Corona-Müdigkeit muss Schluss sein. Es gibt so viel, was endlich gezeigt und vorgespielt werden muss. Wenn nicht jetzt, wann dann?

Ob das Publikum mitzieht, ist eine andere Frage. Im Cube 521 hat man diesbezüglich gute Erfahrungen gesammelt. Theateraufführungen und Konzerte wurden aufgrund der Nachfrage gedoppelt. In Wiltz haben die Organisatoren einerseits zwar den Vorteil, dass die Events im Freien stattfinden, andererseits kommen bei miesen Wetteraussichten weniger Leute. Zudem sind die meisten Auftritte im nicht überdachten Jardin de Wiltz geplant. Dort, wo bereits die „Garden Sounds“-Open Air-Konzerte über die Bühne gegangen sind. Mit eher mäßigem Andrang. Doch genug gejammert. Bei der 68. Ausgabe des Traditionsfestivals wird Pol Belardi mit seinen Gaming Soundtracks an die liebsten Videospiele seiner Kindheit erinnern. Luc Spada moderiert eine Lesung mit Gast Groeber und Elise Schmit und wird selbst Teil einer interdisziplinären Performance-Installation. Und die deutsch-luxemburgische Kabarettistin Adrienne Haan will beweisen, dass sie den Titel „First Lady of Cabaret“ durchaus verdient hat. Klingt doch ziemlich spannend. Dass die Verantwortlichen das Programm im Presseheft als „kunterbunte Unterhaltung“ bezeichnen, sei ihnen verziehen. Vielschichtig ist treffender. Und außerdem: Culture matters. Kultur ist von gesellschaftlicher Relevanz und müsste als eine Selbstverständlichkeit angesehen werden, an welcher niemand vorbeikommt. Die Realität sieht leider anders aus.

Als hierzulande die Restaurants Mitte Mai Gäste im Innenbereich empfangen durften, hagelte es am ersten Wochenende Tischreservierungen ohne Ende – trotz Schnelltestverpflichtung. Als Jazzpianist Arthur Possing am Feiertag des 1. Mai ein Gratiskonzert im Jardin de Wiltz gab, blieben etliche Stühle leer. Dieser Vergleich stimmt mich genauso traurig wie die Tatsache, dass ich in den letzten Wochen und Monaten fast immer allein im Ciné Prabbeli gesessen habe. Obwohl Kinosäle (wie auch Museen und Konzert- und Theatersäle) sichere Orte (gewesen) sind, an denen das Risiko einer Infektion gleich null ist. Mit dem Rat von Virologen, Kontakte und Bewegungen insgesamt möglichst einzuschränken, ist das meiner Meinung nach geschrumpfte Interesse an Kultur nicht zu erklären. Wer bereit ist, für ein Mittag- oder Abendessen Schlange zu stehen, müsste auch gewillt sein, sich für ein Kulturevent aufzuraffen.

Wie dem auch sei, das Virus hat dem Festival in Wiltz nicht das Genick gebrochen. Stattdessen ist der Motor frisch geölt, warten die Segel darauf, gehisst zu werden. Und dann startet man wieder durch. Dafür sollte man dem Team um Festivalleiterin Elvira Mittheis eigentlich sehr dankbar sein und gleichzeitig hoffen, dass nach und nach immer mehr Menschen kulturelle Angebote nutzen. Von schwierigen Umständen kann derzeit nämlich keine Rede mehr sein. An das Tragen von Masken haben wir uns längst gewöhnt, und wer noch nicht getestet, genesen oder geimpft ist, ist fast schon ein Exot.

Fotos: Shade Cumini, N.N. (3), Luc Spada, Sven Becker, Pixabay