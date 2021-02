Zocken mit Ikea

Was kommt dabei rum, wenn ein Möbelhersteller und ein Gaming-Hardware-Experte an einem Projekt arbeiten? Genau. Gaming-Möbel. Nun steht das Sortiment, das von Ikea und Republic of Gamers (Asus) entwickelt wurde, fest. Diese erste Kollektion heißt UPPSPEL und besteht aus sechs Produkt-

familien. Insgesamt werden 30 Möbelstücke, darunter Lampen, Kommoden, Schreibtische und Accessoires wie Getränkehalter und Multifunktionskissen, angeboten. Ab Herbst wird das Sortiment, das bereits seit Januar 2020 in China verkauft wird, in hiesigen Gefilden erhältlich sein.