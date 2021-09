Abheben in Marios Welt

Mit einem Flugzeug über Rennstrecken aus Mario Kart fliegen: Das soll, wenn es nach einem Modder namens Illogicoma geht, wahr werden. Dessen neuestes Werk bringt Rennstrecken aus Mario Kart 8 in Microsofts Flugsimulator, kombiniert beide Welten. Flüge über Moo Moo World etwa sind problemlos mit seinem Mod möglich. Also fast. Denn einen Haken gibt es leider: Ob der Mod ein privates Vergnügen bleibt oder aber der breiten Masse zur Verfügung gestellt wird, dazu hat sich der Tüftler noch nicht geäußert. Wer trotzdem staunen will: Auf YouTube hat Illogicoma ein Video hochgeladen.