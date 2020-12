Zweckgemeinschaft

Die Digitalisierung stellt unsere Gesellschaft vor immer neue Herausforderungen, nicht zuletzt im wirtschaftlichen Kontext. Der neue Lehrstuhl „Chair in Digital Procurement“, den Prof. Dr. Nils Löhndorf vom „Centre for Logistics and Supply Chain“ (LCL) innehat, soll dabei helfen, diese zu bewältigen. Das Konzept des Studiums: Digitale Prozesse und Handelsabläufe sollen näher zusammenrücken und dabei können Forschung und Wirtschaft voneinander lernen. Vor allem der Einsatz von „Machine Learning“, also von Künstlicher Intelligenz, wird im Rahmen des „Master in Logistics and Supply Chain Management“ eine große Rolle spielen. Das „Massachusetts Institute of Technology“, also der weltweite akademische Leader in Sachen Technologie, ist ebenso in das Programm eingebunden wie multinationale Konzerne mit Sitz in Luxemburg, darunter Amazon und ArcelorMittal. Das Programm startet nächstes Jahr und ist zunächst auf fünf Jahre ausgelegt. Pro Jahr sind 25 Studienplätze vorgesehen, noch ist es möglich, sich einzuschreiben.