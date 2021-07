Gefühlssache

Je mehr man selbst davon überzeugt ist, Dinge zu schaffen, desto weniger Stress empfindet man, sagt Dr. Robert Kumsta. Seit Mai 2021 ist er Professor für Biopsychologie an der Uni Luxemburg. Sein Tipp gegen Stress: Sport.

Was ist Stress?

Es gibt Situationen, die Stress auslösen, die kennen wir alle: Zeitdruck, soziale Konflikte, Arbeitslosigkeit, finanzielle Sorgen, traumatische Erfahrungen. Unser Körper reagiert darauf, sowohl psychologisch als auch physiologisch. Denn er ist mit einem Alarm-Reaktionssystem ausgestattet. Diese Reaktionen sind eigentlich etwas Gutes, weil sie uns helfen, mit dem Stress umzugehen. Wenn diese Reaktionen aber nicht adäquat laufen, überhöht sind oder chronisch werden, kann das zu Krankheitsprozessen führen. Wenn man mit Stress adäquat umgeht, muss er nicht zwingend problematisch werden.

Was passiert physiologisch?

Die erste Reaktion ist diese typische Kampf- oder Fluchtreaktion. Blutdruck und Herzaktivität steigen, die Muskeln werden besser versorgt, die Bronchien weiten sich, um mehr Sauerstoff aufnehmen zu können. Daneben gibt es längerfristige Reaktionen: So werden das Immunsystem und das Gedächtnis beeinflusst.

Warum empfinden Menschen Stress unterschiedlich?

Das ist einerseits angeboren, erklärt aber nur einen Teil der Unterschiede der Stresswahrnehmung. Es gibt auch noch die Selbstwirksamkeit. Also inwieweit bin ich der Meinung, Anforderungen meistern zu können. Das kann variieren. Manche sagen, sie können gar nichts, andere sehen sich in der Lage, schwierige Situation zu meistern. Dazu kommt es noch auf die Überzeugung an, Dinge beeinflussen oder kontrollieren zu können. Oder ob man der Meinung ist, der Welt und den Dingen, die passieren, ausgeliefert zu sein. Je mehr Kontrollüberzeugung jemand hat, desto weniger wird er oder sie Stress empfinden.

Können andere helfen?

Das Ausmaß der wahrgenommenen sozialen Unterstützung ist wichtig. Wenn ich weiß, dass es Menschen gibt, die mir helfen können, puffert das den Stress. Zudem spielt auch die Erfahrung eine Rolle: Wie bekannt ist die Situation, in der ich mich befinde? Wenn ich eine Vorlesung vor 200 Studierenden halte, bin anfangs sehr aufgeregt, aber dann stellt sich die Gewöhnung ein. Je öfter man also eine Situation durchlebt hat, desto weniger Stress erzeugt sie.

Wie ist das im Alter? Wird man weniger stressaffin?

Das Alter spielt bestimmt eine Rolle, aber es hängt auch davon ab, was einem wichtig ist. Bis Mitte 40 ist man vielleicht eher bereit, für die berufliche Karriere Stress zu haben. Es gibt eine altersabhängige Prioritätensetzung. Irgendwann denkt man sich: Warum soll ich mir das noch antun?

Stress kann beflügeln. Gibt es guten Stress?

Da gehen die Meinungen auseinander. Ich persönlich mag den Begriff von gutem Stress nicht. Stress entsteht erst dann, wenn man das Gefühl hat, dass die eigenen Ressourcen nicht ausreichen. Alles davor sind Anforderungen, Herausforderungen, aber kein Stress. Man kann sich das vorstellen, wie eine umgedrehte U-Kurve. Ganz links ist die komplette Entspanntheit und ganz rechts die übermäßige Anspannung. Man muss immer versuchen, irgendwo in der Mitte zu landen, weil da die Leistungsfähigkeit am größten ist. Eine gewisse Aktivierung ist auf jeden Fall sinnvoll, um mit Anforderungen umgehen zu können.

Stress wird es, wenn man das Gefühl hat, dass die eigenen Ressourcen nicht ausreichen. Wird dieser Punkt bewusst wahrgenommen?

Nicht unbedingt, es findet ja immer eine Neubewertung von Situationen statt. Es kann sein, dass ich eine Aufgabe erst als Herausforderung oder Chance wahrnehme und dann merke: Ups, mir fehlt ja doch die Zeit oder das Wissen, um diese Aufgabe zu erfüllen. Und dann entsteht der Stress. Manchmal merkt man das erst im Rückblick. Manchmal erkennt man aber auch, dass man es trotzdem gemeistert hat. Das ist eine Lernerfahrung, die einen Effekt auf die Zukunft haben kann, weil man ähnliche Situationen dann anders bewertet.

Während der Corona-Pandemie fühlten sich viele Menschen gestresster als sonst.

Das war eine ganz klassische Situation, die Stress auslösen kann: die Unkontrollierbarkeit. Man ist ihr ausgeliefert und kommt aus ihr nicht raus. Hinzu kam die Unvorhersehbarkeit. Dazu noch neu, noch nie dagewesen. Und es betrifft einen selbst, das sind schon vier klassische Merkmale von Stresssituationen. Und da man nicht einfach sagt, dann lass ich diese Corona-Situation mal bleiben, muss man sich andere Wege suchen, um den Stress abzubauen. Man kann sich sagen, dass es allen anderen auch so geht, man weiß, dass es zeitlich begrenzt ist. Wenn man die Situation selbst oder den Auslöser der Situation nicht beeinflussen kann, dann kann man versuchen, an der Wahrnehmung der Situation zu arbeiten. Solche Techniken werden in der kognitiven Verhaltenstherapie angewandt.

Wie äußert sich Stress?

Mit einem Gefühl der Angespanntheit, Nervosität und Unruhe, bis hin zu Schlafproblemen. Man wacht nachts auf, grübelt, kann nicht mehr einschlafen. Man wird ungeduldig, fahrig. Man kann aggressiv werden oder sich zurückziehen, manche Menschen kommen in eine Art Starre, kommen nicht vom Fleck, sie verlieren die Handlungsorientierung. Es gibt unterschiedliche Reaktionen.

Stress ist ein Risikofaktor für viele Erkrankungen.

– Dr. Robert Kumsta, Uni Luxemburg

Kann Stress Depressionen oder andere psychische Störungen auslösen?

Stress ist ein Risikofaktor für sehr viele Erkrankungen. Depressionen und Angststörungen gehören auf jeden Fall dazu. Aber auch körperliche Erkrankungen wie Fettleibigkeit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Stress erhöht die Alarmbereitschaft des Körpers und des Immunsystems. Durch Stress werden Entzündungsprozesse gefördert. Der Körper ist dann im permanenten Zustand einer niedriggradigen Entzündung, durch die sich unter Umständen Plaques in den Arterien bilden, was zu Herzinfarkten führen kann. Und dann gibt es natürlich die Posttraumatische Belastungsstörung, per Definition steht da ein Trauma als Ursache, das ist der Extremfall.

Was kann man tun, um Stress zu vermeiden? Oder zumindest seine Auswirkungen zu minimieren?

Es klingt jetzt vielleicht banal, aber er hilft wirklich: Sport. Wenn man seinen Kreislauf aktiviert, gibt es körperliche Reaktionen, die sich positiv auf die Psyche auswirken. Sport ist ein sehr guter Ausgleich. Man kommt auch in ein Gefühl des Flows. Man begibt sich in eine Tätigkeit und geht darin auf. Dadurch bekommt man eine positive Grundstimmung. Das erreicht man auch durch andere Tätigkeiten, die einem Spaß machen: bei der Gartenarbeit, beim Stricken, da kann man auch in einen Flow geraten. Das weiß jeder am besten, wie er diesen Zustand erreichen kann.

