Geschichte und Gegenwart

Mit seiner Tetralogie über die Geschichte der Erde verfolgt der Grafiker Jens Harder ein ambitioniertes Projekt. Zur Veröffentlichung des dritten Bands „Beta II“ gibt die Völklinger Hütte Einblick in sein Schaffen und Werk.

„Der Mann ist verrückt“, sagt Ralf Beil, Generaldirektor des Weltkulturerbes Völklinger Hütte. „Aber ich mag das, ich mag Menschen, die sich Großes vornehmen und das dann durchziehen.“ Die Rede ist von Jens Harder, Grafiker, Illustrator, Buchautor aus Berlin. Bis zum 26. November zeigt die Völklinger Hütte die Ausstellung „Jens Harder: The Story of Planet A. 14 Milliarden Jahre Erdgeschichte im Comic.“

Es ist ein ambitioniertes Projekt, das Jens Harder seit knapp 20 Jahren verfolgt: Anhand bereits vorhandener Bilder, Gemälde, Skizzen, Stiche, Zeichnungen, Filmszenen oder sonstiger Abbildungen zeichnet er mit eigenen Grafiken die Geschichte unseres Planeten nach – vom Urknall bis heute und darüber hinaus. Die ersten mehr als 1.000 Seiten, verteilt auf drei Bücher, sind bereits fertig, den letzten Teil, der die Zukunft der Erde thematisiert, ist in Arbeit. In zwei Jahren soll er fertig sein. Alpha, Beta I, Beta II und Gamma heißen sie. Erschienen sind die ersten drei im Carlsen Verlag, der vierte ist noch Zukunftsmusik. Eigentlich sollten es ohnehin nur drei sein, doch der zweite Band erwies sich als sehr ausführlich, und so wurde aus der geplanten Trilogie eine Tetralogie. Verrückt eben.

Doch Jens Harder macht alles andere als einen verrückten Eindruck. Eher leidenschaftlich, er brennt für das Thema. Bei der Presseführung ein paar Tage vor der offiziellen Eröffnung geht er, ganz uneitel, mehr auf die geschichtlichen Zusammenhänge als auf seine grafische Umsetzung ein. „Ich wollte all das bündeln, was uns Menschen ausmacht und bewegt, aber auch all das, was mich seit meiner frühesten Kindheit interessiert hat, was sich so herrlich zeichnerisch ausbreiten und verdichten lässt. Wissenschaft in allen Ausprägungen – Astronomie, Physik, Chemie, Biologie, Paläontologie, Archäologie, Kunst- und Kulturgeschichte – eingebettet in eine Milliarden Jahre umfassende Erzählung.“

Text: Heike Bucher

Fotos: Jens Harder, Carlsen Verlag Hamburg, Heike Bucher

Ausstellung:

Bis zum 26. November 2023, täglich von 10 bis 19 Uhr,

ab November bis 18 Uhr.