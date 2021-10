… will Weile haben. So wie die Testversion des neuesten „Tales of“-Ablegers, die uns mit Verspätung erreichte. Und so wie die Story jenes Spieles, die etwas Zeit braucht, um in die Gänge zu kommen.

Der Planet „Dahna“, seit 300 Jahren unterjocht und versklavt von einer technologisch überlegenen Spezies vom Nachbarplaneten „Rena“. Ein junger Mann, geplagt von Amnesie und in eine seltsame Eisenmaske gezwungen. Eine mysteriöse Frau mit verborgenen Kräften, die eigentlich aus den Feindesreihen stammt. Eine Widerstandsgruppe, die sich endlich von den barbarischen Fesseln der Unterdrücker befreien will… das klingt doch alles nach schmackhaften Zutaten für eine würzige Geschichte, oder?

Zugegeben, zu Beginn kommen die Charaktere, die Story und deren Aufmachung eher seicht daher. Anime-Klischees, Stereotypen und eine behäbige Inszenierung verfälschen den ersten Eindruck von „Tales of Arise“ (ToA). Nicht nur, dass der Hauptprotagonist überhaupt keine Erinnerungen an alles vor seiner Versklavung hat, ja nicht einmal daran, wie er an seine Maske kommt, auch die zweite Heldin, Shionne, trägt einen Fluch mit sich: Jeder, der sie berührt, fällt ihren „Dornen“ zum Opfer, einer geißelnden Aura, die bei längerer Berührung sogar zum Tod führen kann. Was für ein Glück, dass gerade der Protagonist – Trommelwirbel – keine Schmerzen empfinden kann! Und unerklärlicherweise kann er aus Shionnes Brust ein übermächtiges Schwert herausziehen, das alleine er führen kann! Am Anfang sorgen die Umstände und Charaktere des Spiels eher für höhnisches Augenrollen als für anerkennende Überraschung. Wenn man sich allerdings darauf einlassen kann und sich in Geduld übt, erlebt man eine klasse Entwicklung dieser anfänglichen Billig-Anime-Abklatsche.

Wir übernehmen die Rolle von Alphen, den man zunächst nur als „Eisenmaske“ kennt. Ihm schließen sich später fünf weitere Kämpfer an. Der Ablauf des Spiels ist strikt linear, so ist immer vorgegeben, wen man wo trifft und in die Gruppe aufnimmt. Auch die Levelstruktur ist sehr schlauchig und limitiert. Es gibt aber auch ausgedehntere Areale, hier und da kann man sogar versteckte Abschnitte entdecken. Der Schritt weg vom fast omnipräsenten „Open World“ ist eine erfrischende und willkommene Abwechslung. Dennoch hätte man die Welt – vor allem die Innenbereiche und Dungeons – noch komplexer und verworrener gestalten können, um den Entdeckerdrang stärker anzuspornen. Umso umständlicher ist hingegen die „Schnellreise“ ausgefallen, denn man muss sich durch unzählige Bildschirme klicken, um von Areal zu Areal zu springen und sich so seinen Weg zum gewünschten Ziel zu erarbeiten! Eine große Weltkarte gibt es nämlich leider nicht.

Definitiv nichts für Leute mit Hang zur Epilepsie.

Natürlich wird „Dahna“ besiedelt von jeder Menge Schergen und Bestien. Zum einen sind das die Invasoren von „Rena“, zum anderen sind das tierische Ungetüme, welche man „Zeugel“ nennt. Die Gegner sind in der Spielwelt verteilt und immer sichtbar. Läuft man ihnen über den Weg, springt das Spiel in den Kampfbildschirm und ein Actiongewitter bricht los. In den Duellen von „ToA“ geht es nämlich richtig ab. Man steuert zwar immer nur einen der Kämpfer seiner bis zu vierköpfigen Truppe, nach einer Weile ist die Tastenbelegung aber dermaßen komplex, dass es gerne mal in Hektik ausbricht. Die Bewegungsausführung ist sehr direkt und schnell, zudem blinken immer wieder Symbole auf. Gewiefte Reaktion ist gefragt, denn bei richtigem Knopfdruck werden spektakuläre Spezialangriffe entfacht. Auch visuell ist Chaos angesagt, denn die Attacken – besonders die übermächtigen „Boost Strikes“ – entfesseln ein richtiges Feuerwerk auf dem Bildschirm. Definitiv nichts für Leute mit Hang zur Epilepsie.