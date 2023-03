Herrlich britisch

Mit „Cunk on Earth“ ist seit Ende Januar auf Netflix eine schräge fünfteilige Mockumentary-Serie über die Evolution der Menschheit zu sehen. Das Salz in der Suppe: Schauspielerin Diane Morgan als schrullig verpeilte Reporterin Philomena Cunk. Eine Review.

„Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm.“ Spätestens seit der Sesamstraße weiß jedes kleine Kind um die Wichtigkeit, sich Fragen zu stellen und aktiv nach Wissen und Erfahrungen zu suchen. So weit, so gut. Auch bei „Cunk on Earth“ stellt die Reporterin Philomena Cunk (trägt, wie es sich für eine waschechte Engländerin gehört, Tweet) Fragen und zwar jede Menge. Das Ziel: Den Zuschauern die Wunder dieser Welt und die Evolution der Menschheit näherzubringen. Was auf den ersten Blick wie eine waschechte seriöse BBC-Dokumentation wirken mag, entpuppt sich rasch als Comedy-Format, das mit jeder Menge britischem Humor durchsetzt ist.

Wenn die liebenswerte, tollpatschige Philomena Cunk (grandios gespielt von der Komikerin Diane Morgan) historische Stätte besucht und sich mit führenden Akademikern zusammensetzt, entstehen herrlich skurrile Momente. Das mag natürlich nicht unbedingt nach jedermanns Gusto sein, aber wenn Morgan in ihrer Rolle als Journalistin recht absurde Fragen stellt und man sieht, wie die Akademiker – egal ob Historiker, Philosoph, Archäologen oder Sprachwissenschaftler – ihr Gesicht verziehen, dann ist das vor allem eins: lustig. Besonders weil man merkt, dass die Interviewpartner scheinbar so etwas wie ein seriöses Interview erwartet haben und Cunk sich scheinbar nicht bewusst zu sein scheint, dass sie ziemlich hanebüchene Fragen stellt.

