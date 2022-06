Industrielle Foto-Safari

Die stillgelegte „Metzeschmelz“ in Esch/Schifflingen bietet die perfekte Kulisse für Fotografen, um sich in Sachen Industriekultur auszutoben. An diesem Wochenende laden das FerroForum und der CNCI zu einer Foto-Safari der besonderen Art.

Die Szenerie hat etwas von einer dystopischen Filmkulisse, kaum verwunderlich, dass seit der Stilllegung der „Metzeschmelz“ in Esch/Schifflingen (die Produktion wurde 2012 angehalten und 2016 wurde der Standort endgültig geschlossen) schon mehrere Filme in dieser doch speziell anmutenden Szenerie gedreht wurden. Im Rahmen einer Reportage auf der Industriebrache erlag unser Fotograf der Szenerie vollends und nutzte die Gelegenheit, um sich ausführlich auf dem Gelände auszutoben. Bilder, die wir Ihnen hier zeigen.

Zwar zeugen zahlreiche Graffitis auf „Metzeschmelz“ davon, dass sich hier, trotz des eigentlichen Zutrittsverbots, in den letzten Jahren schon so manch einer kreativ ausgetobt hat. Fotografen bietet sich am kommenden Wochenende jetzt die Gelegenheit, ganz legal Teile der Brache fotografisch zu erschließen. Die asbl FerroForum, welches sich als Ziel gesetzt hat, das industrielle und handwerkliche Erbe und das Wissen über die Eisenherstellung zu erhalten und welches im Rahmen des Programms von Esch2022 zahlreiche Projekte auf der Industriebrache anbietet, und die der „Centre National de la Culture Industrielle (CNCI) laden Fotografen (egal ob Hobby- oder ambitionierter Amateurfotograf) ein, die faszinierende Kulisse abzulichten, welche durch 140 Jahre industrielle Aktivitäten geformt wurde. Unzählige dieser Möglichkeiten werden sich nicht mehr bieten, schließlich wird das Areal progressiv abgerissen und bis spätestens 2035 sollen, auf dem 62 Hektar großen Areal, Wohnungen für 12.000 Menschen gebaut sowie 7.000 Arbeitsplätze geschaffen werden.

Text: Hubert Morang, Fotos: Philippe Reuter

Weitere Infos unter www.ferroforum.lu, www.cnci.lu – zwischen 10.00 und 14.00 Uhr – Preis: 5 Euro