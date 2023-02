Insekten auf dem Speiseplan

Mehlwürmer, Heuschrecken, Grillen oder Getreideschimmelkäferlarven auf unserem Speiseplan, das lässt nicht gerade das Wasser im Mund zusammenlaufen. Die EU hat die Tiere als neuartiges Lebensmittel zugelassen.

Ein Treffen mit Claudia gehört bei Berlinbesuchen zum festen Ritual. Die Freundin aus vergangenen Uni-Tagen überrascht dann stets mit Einladungen zu einem originellen Essen. Beim vergangenen Treffen hat Claudia ein australisches Restaurant vorgeschlagen. Ich war einverstanden und dachte dabei an Kängurusteaks oder Straußenfleisch. Im Restaurant angekommen, erhielten wir die Speisekarten. Känguru und Strauß habe ich schnell auf der Karte gefunden, doch bei den Vorspeisen kam ich leicht ins Hadern: Frittierte Heuschrecke mit einem Balsamico-Dip. Irgendwie schüttelte es mich bei dem Gedanken, in eine frittierte Heuschrecke zu beißen. Claudia kommt aus beruflichen Gründen viel in der Welt herum. Auf ihren Reisen, die sie regelmäßig nach Asien bringen, hat sie schon mehrfach Insekten in vielerlei Varianten probiert. Was also sollte ich machen? Wenig später hatte ich fünf frittierte Heuschrecken vor mir auf meinem Teller.

So wie Claudia und ich die Krabbler verspeist haben, werden die Tiere schon seit einigen Jahren in manchen Restaurants als Delikatesse angeboten. Sie tragen den Namen „Novel Food“, also „neuartiges Lebensmittel“. Darunter versteht man Lebensmittel, die bisher nicht in nennenswertem Umfang in der Europäischen Union für den menschlichen Verzehr verwendet wurden.

Künftig dürfte sich das ändern. Was gestern noch in den Bereich exotischer Delikatessen zählte, könnte sich bald zum allgemeinen Lebensmittel entwickeln. Bereits heute gehören für Hunderte von Millionen Menschen auf der Erde Insekten zum täglichen Nahrungsmittel. Dabei geht es nicht darum, die Palette fremdländischer Gerichte um eine Quiche aus Mehlwürmern, um Heuschrecken auf einem indischen Gemüsecurry oder in Schokolade getränkt als Dessert zu ergänzen. Die grundsätzliche Frage, die zu klären ist, lautet: Wie ernähren wir die zehn Milliarden Menschen, die in naher Zukunft diesen Planeten bewohnen werden? Herkömmliche Wege und Mittel – besieht man aktuelle Hungersnöte und deutliche Ernteeinbußen aufgrund des Klimawandels – scheinen nicht auszureichen. Alternativen werden dringend gesucht, und das Verwenden von Insekten oder daraus hergestellten Produkten könnte eine der Optionen sein.

