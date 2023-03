Ist Zucker schädlich?

Glucose ist der wichtigste Energielieferant für den menschlichen Körper. Doch Haushaltszucker bräuchten wir trotzdem nicht, denn die wichtige Glucose steckt auch in vielen anderen Lebensmitteln.

Dem Zuckerkonsum geht es an den Kragen. Zumindest in Deutschland. Dort soll nach dem Willen des Bundesministers für Ernährung und Landwirtschaft Cem Özdemir (die Grünen) tagsüber zwischen sechs und 23 Uhr ein Verbot von Spots in TV, Radio und Internet, die sich an Kinder unter 14 Jahren richten, gelten. Zudem ist geplant, jegliche Außenwerbung auf Plakaten oder elektrischen Werbetafeln im Umkreis von 100 Metern von Schulen, Kindergärten und anderen Einrichtungen, in denen Kinder ein- und ausgehen, zu untersagen.

Der Grund? Die deutschen Kinder sind zu dick, ein Sechstel gilt als übergewichtig, gut fünf Prozent gar als adipös, also fettleibig. Das Verbot soll helfen, den Zuckerkonsum zu reduzieren. Denn Zucker ist einer der größten Faktoren für Übergewicht. Mehr als 25 Gramm am Tag sollten Kinder nicht zu sich nehmen, empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation WHO. Für Erwachsene liegt die Grenze bei täglichen 50 Gramm.

Mit dem Problem von Übergewicht bei Kindern steht unser Nachbarland nicht allein da. In Luxemburg ist die Situation ähnlich, auch hier hat die Zahl der übergewichtigen Kinder in den vergangenen Jahren zugenommen, offiziell galten im Jahr 2020 knapp zehn Prozent der Kinder und Jugendlichen als übergewichtig und 7,5 Prozent als adipös. 2012 lagen beide Zahlen um jeweils ein Drittel niedriger, da waren 6,5 Prozent der unter 18-Jährigen übergewichtig und etwa fünf Prozent adipös. Viele europäische Länder melden Vergleichbares, weltweit geht man inzwischen von mehr als sieben Prozent übergewichtigen Kindern und Jugendlichen aus. Einzelne Bundesstaaten der USA melden sogar zehn Prozent der Säuglinge und 20 Prozent der Kinder zwischen zwei und fünf Jahren als fettleibig, sie haben also extremes Übergewicht.

