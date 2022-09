Kampf um die Sekunden

Die 82. Auflage der Tour de Luxembourg bot vergangene Woche Radsport der besonderen Klasse. Die Luxemburger – allen voran Kevin Geniets – mischten munter mit. Am Ende konnte sich Mattias

Skjelmose Jensen (der Stärkste im Zeitfahren am Freitag) vor Kévin Vauquelin und Valentin Madouas (der Mannschaftskollege von Geniets fuhr zwei Etappensiege ein) durchsetzen. Unser Fotograf Georges Noesen hat das Rennen in Bildern festgehalten.