Kein Druck, keine Verpflichtung

Eigentlich wollte sie den GR 20 laufen, einen Fernwanderweg auf Korsika, der 180 Kilometer durch die Bergwelt der französischen Insel führt und zu den schwierigsten und anspruchsvollsten Touren Europas gehört. Als Erzieherin hat sie aber nur während der Sommermonate mehrere Wochen am Stück frei. „Und da dachte ich, das wäre Juna wahrscheinlich zu warm mitten im Sommer“, erzählt sie. So fiel die Wahl auf den Alpe-Adria Trail, einen Wanderweg vom höchsten Berg Österreichs bis an die italienische Küste. Zur Vorbereitung nahm Kätty Juna in den letzten Jahren mit in die Berge auf ein paar mehrtägige Hüttentouren. Die Hündin erwies sich sowohl als höhen- als auch als wandertauglich. Auch enge Wege an tiefen Schluchten schienen ihr nichts auszumachen.

Aus dem eigentlich 750-Kilometer-langen Alpe-Adria-Trail machten Kätty und Juna 986 Kilometer. Sie liefen ein paar Extrarunden, weil Hunde schließlich morgens und abends Gassi müssen, egal, ob sie gerade 20 Kilometer hinter sich haben oder nicht, und weil Kätty an bestimmten Städten oder Sehenswürdigkeiten nicht einfach vorbeilaufen wollte. Anfangs musste Juna an der Leine bleiben, weil das überall auf dem Weg vorgeschrieben ist. Doch mehr als fünf Menschen am Tag sind den beiden nie begegnet, deshalb ließ Kätty die Leine irgendwann sein.

Die Soča ist der Hammer! Kätty Kaes

45 Tage waren sie auf Wanderschaft, schliefen in Almhütten oder Hotels. An heißen Tagen verließen sie oft bereits um fünf Uhr morgens die Unterkunft, um nicht zu sehr ins Schwitzen zu kommen. Unterwegs ließen sie sich Zeit, machten viele Pausen, manchmal Mittagsschläfe und genossen die unterschiedlichen Aussichten. Ob es irgendwo am schönsten war? „Das kann ich gar nicht sagen, es war überall so traumhaft schön“, sagt Kätty. „Es gab viele Stellen, an denen ich dachte ‚hier will ich bleiben‘, und hundert Meter weiter kam schon wieder die nächste.“

Obwohl sie zuvor schon oft in Österreich gewesen war, kannte sie Kärnten überhaupt nicht. Genauso wenig wie Slowenien oder das Friaul. Das grüne Kärnten voller blauer Seen mit seinen entspannten Einwohnern habe sie sehr beeindruckt. „Und da erzählten mir viele, in Slowenien sei alles weniger entspannt und eher unfreundlich. Als ich dann aber nach Slowenien kam, fand ich das Gegenteil vor: freundliche Menschen und eine traumhafte Natur. Vor allem die Soča ist der Hammer! Diesen Fluss mit seinem kristallklaren Wasser muss man einfach gesehen haben. Ich habe so viele wunderschöne Eindrücke mitgebracht.“