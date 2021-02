Keine Kleinkunst

In seinem siebten Jahr geht das Puppentheater Poppespënnchen in Lasauvage neue Wege: Es wird fortan vom Kulturministerium gefördert. Das ist eine gute Nachricht.

Lasauvage scheint am Ende der Welt zu liegen. Zumindest fühlt es sich so an, wenn man von Differdingen aus den Weg Richtung Westen nimmt. Zuerst den Hügel hinauf, dann an Feldern, Weiden und Pferden vorbei und durch den Wald wieder hinunter in einen kleinen Talkessel, in dem es sich der Ort an der französischen Grenze gemütlich macht. Es ist ein ruhiger, idyllischer Fleck inmitten von Hügeln und Bäumen. Wie gemacht für eine Reise in spannende Abenteuer und aufregende Geschichten.

Der Ort war nicht immer so idyllisch. An den Häusern kann man es erkennen, sie sind klein und Seite an Seite gebaut. Die typischen Reihenhäuser der arbeitenden Bevölkerung. Kein Wunder. Hier wurde vor 400 Jahren die erste Eisenhütte des Landes errichtet. Auch der erste Hochofen stand in Lasauvage. Heute wohnen hier 459 Menschen, die Häuser sind liebevoll renoviert und bunt gestrichen, im Zentrum des Dorfs ist ein großer Park mit Spielgeräten, Wiesen und Teich. Selbst bei minus zehn Grad Mitte Februar zwitschern die Vögel von den Bäumen.

Georges Liesch und Pit Vinandy warten im Theatersaal. Gerade noch wurde für Esch 2022 ein Promo-Video gedreht, jetzt nehmen sie sich Zeit für die revue. Dass es hier überhaupt einen Theatersaal gibt, hat mit dem Grafen Fernand de Saintignon zu tun, dem Ende des 19. Jahrhunderts die Eisenhütte gehörte. Er wollte Lasauvage zu einem Heilbad ausbauen, doch das Vorhaben scheiterte. Übrig geblieben sind der Theatersaal und das Casino, das jetzt als Restaurant geführt wird.

Ein festes Budget für Theater ist

nicht nur hilfreich, sondern notwendig.

Es ist ein besonderes Jahr für das Puppentheater Poppespënnchen. Die ASBL ist in einer Phase der sogenannten „Präkonvention“, eine Art Vorvertrag mit dem Kulturministerium. Wenn alles gut geht, wird daraus ein solide Subventionierung, mit der über Jahre hinweg geplant werden kann. Ein festes Budget für Theater ist nicht nur hilfreich, sondern notwendig. Künstler arbeiten nicht umsonst, und auch eine abwechslungsreiche Theatersaison will vorbereitet sein. Die Eintrittsgelder aus den Vorstellungen reichen dafür nicht aus.

Bislang wurde beim Poppespënnchen anders gearbeitet. Seit seiner Gründung im Jahre 2015 hat es sich aus Spenden finanziert. Mehr als 500 Euro garantierte Gage war da pro Theatergruppe nicht drin. Viele Künstler hätten auf die Anfragen per Mail gar nicht geantwortet, erzählt Pit Vinandy. Vor allem für französische Kompanien schien das Angebot wenig attraktiv zu sein. Durch das neue Budget ist der Spielraum größer geworden. Und die Buchung weiterer Theatergruppen, die das Programm vielfältiger machen, in greifbare Nähe gerückt.

Georges Liesch und Pit Vinandy betonen, dass sie nicht die einzigen Gründungsmitglieder des Poppespënnchen sind. Mit dazu gehören Andrey und Michael Schneider mit ihrem Figurentheater Favoletta, einem Puppentheater aus dem deutschen Osterode am Harz. Durch den Lockdown liegt im Nachbarland bereits seit Monaten die gesamte Kulturlandschaft brach. Wie schnell sie wieder nach Luxemburg kommen und arbeiten können, ist im Moment ungewiss. Die beiden Schneider waren es sogar, die den Stein des Poppespënnchens ins Rollen brachten, nachdem sie ein Stück in der Differdinger Grundschule gespielt hatten. „Meine Frau, sie ist Lehrerin, war so begeistert, dass wir dann zusammen mit ihnen überlegt haben, ein festes Haus für Puppentheater zu gründen. Das gab es in Luxemburg noch nicht“, erzählt Georges Liesch.

Vier bis fünf Säle innerhalb der Gemeinde kamen als Heimat für das Poppespënnchen in Frage. Doch als sie damals den kleinen Theatersaal in Lasauvage besichtigten, war den vier Männern sofort klar, dass es genau dieser sein sollte. Denn er bringt mit, was sie suchten: eine ausreichend große, aber nicht zu große Bühne, einen Saal, in den bis zu 120 Zuschauer hineinpassen und eine kleine Bar, an der Getränke und Kuchen verkauft werden können. Dazu noch das alte Flair eines Jugendstilbaus, der zwar ein wenig in die Jahre gekommen war, aber von Mitarbeitern der Gemeinde behutsam restauriert wurde.

38 Spieltage sind für dieses Jahr geplant, an vielen Tagen soll es sogar zwei Vorstellungen geben. Wegen der Corona-Pandemie muss das Publikum mit großem Abstand voneinander sitzen. Mehr als 50 Plätze dürfen deshalb pro Vorstellung momentan nicht verkauft werden. Auch der Verkauf an der Bar wurde vorübergehend eingestellt. Doch sie sind froh, dass sie überhaupt öffnen können. Gespielt wird grundsätzlich sonntags. Dass sich das in Zukunft ändert, ist zwar ein Wunsch der Veranstalter, fest eingeplant ist es noch nicht. „Irgendwann soll es 60 Spieltage im Jahr geben“, sagt Pit Vinandy. „Das geht aber erst, wenn wir die volle Konvention vom Ministerium erhalten.“

Wer Pit Vinandy kennt, weiß, dass er nicht nur der geistige Vater des Hoplabum-Theaters ist, sondern seit 2000 auch das Bimbo-Puppentheater verantwortet. Mit diesem Theater, das Medi und Max Geiben Anfang der 1950er Jahre mit selbstgeschnitzten Figuren gründeten und das damals jedes Kind in Luxemburg kannte, begann seine Liebe zu einer Bühnenkunst, die er sich später durch Learning by Doing selbst aneignete. „Das Bimbo-Theater war alles, was wir hatten“, sagt Vinandy. „Früher haben die Stücke ewig gedauert, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Da war man den ganzen Tag im Theater, hinten haben die Eltern Bier getrunken und geraucht, und wir Kinder haben voll mitgemacht. Und wenn wir dann zu Hause waren, haben wir die Stücke nachgespielt, da war ich acht oder neun Jahre alt.“

Vinandy weiß, dass der Name seines Theaters alles andere als politisch korrekt ist. „Bimbo“ ist nicht nur ein abwertender Begriff für Menschen mit dunkler Hautfarbe, sondern wird im Englischen ebenso abwertend für einen bestimmten Typ von Frau benutzt. Doch diese Assoziationen möchte er nicht zulassen. „Bimbo ist ein Clown“, sagt er. „Und er ist eine Marke in Luxemburg. Ich empfände es als ungerecht, den Namen jetzt zu ändern. Bimbo bleibt Bimbo.“ Etwa ein halbes Dutzend Mal tritt Vinandy pro Saison im Poppespënnchen auf. Daneben ist er nach wie vor in Schulen und anderen Kulturstätten mit seinen Produktionen unterwegs. „Doch dieser Saal hier ist unsere Heimat geworden.“

Wenn sie die Art von Theaterstücken kategorisieren sollten, die es bei ihnen zu sehen gibt, würden Liesch und Vinandy von „populärem Puppentheater“ sprechen, nicht von „Kleinkunst“. „Wir zeigen eher das klassische Repertoire: Kasperletheater, Märchen und Janosch, keine abgehobenen Stücke“, sagt Georges Liesch. Eine Zeitlang haben sie auch Vorstellungen für Erwachsene angeboten. Der Besuch der alten Dame oder Faust. „Das waren echte Klassiker und nach zwei Minuten hat man vergessen, dass man im Puppentheater saß.“ Doch leider blieb das Publikum aus. „Vielleicht war den Luxemburgern der Weg nach Lasauvage dann doch zu weit.“ Einen neuen Versuch würde er trotzdem wagen, dann aber wahrscheinlich direkt in der Stadt Differdingen.

„Was ich am liebsten mag“, sagt Pit Vinandy, „ist, wenn die Kinder mitmachen, wenn es zur Interaktion kommt. Man meint ja immer, es sei einfacher, für Kinder Theater zu machen, aber das stimmt nicht. Erwachsene sind viel höflicher, die klatschen auch, wenn es ihnen nicht gefällt. Aber Kinder kann man nicht verarschen.“ Zehn Stunden kann sich der Theatermacher jetzt jede Woche um die Organisation des Poppespënnchen kümmern. Auch das ist im neuen Budget enthalten. Viel ist es nicht, aber ein Anfang. Bislang wurde das Theater durch Ehrenamt am Laufen gehalten.

Diverse Erweiterungspläne gibt es bereits. Vor allem dahingehend, Theatergruppen aus anderen Kulturkreisen und Ländern zu engagieren, vielleicht mithilfe der jeweiligen Botschaften, die ihre Künstler bei den Reisekosten unterstützen. Portugal, Spanien, Italien, China oder Russland könnten sich die beiden gut vorstellen. Kinder mit anderen Muttersprachen als Luxemburgisch, Deutsch oder Französisch gibt es in Luxemburg bekanntlich zuhauf. Das klingt nach einem guten Plan.

