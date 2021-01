Kommende Daddel-Highlights

Far Cry 6



Neues „Far Cry“, neues Setting: In einem von Kuba inspirierten fiktiven Staat in Mittelamerika muss der Spieler sich einem machthungrigen Diktator stellen, um sein Land zu befreien. Für den neuen Teil der „Far Cry”-Serie hat Ubisoft ganz große Geschütze aufgefahren, denn der Diktator Anton Castillo wird von „Breaking Bad“-Schauspieler Giancarlo Esposito (der in der Serie den Drogenboss Gustavo „Gus“ Fring spielte) dargestellt. Ein neues „Fangs for Hire“-System, mit dem Freiheitskämpfer rekrutiert werden können, soll für Abwechslung sorgen.

Far Cry 6 erscheint am 18. Februar 2021 für PS4/PS5, Xbox One/Series X, PC und Google Stadia.