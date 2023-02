Krieg der Zermürbung

Die russische Invasion in die Ukraine jährt sich am 24. Februar. Putins Krieg dauert an – und damit gehen auch Tod und Zerstörung weiter. Ein Zustandsbericht und Ausblick.

Sie hatte ihr ganzes Leben noch vor sich. Doch Lisa Dimitrijewa wurde nur vier Jahre alt. Das Mädchen habe gerade zusammen mit ihrer Mutter einen belebten Platz im Zentrum von Winnyzja überquert, einen Puppenwagen vor sich herschiebend, als mehrere russische Raketen einschlugen, berichtet die Journalistin und Politologin Anna Jikhareva, die vor Ort recherchiert hat. Lisa sei bei der Explosion getötet worden und die Mutter schwer verletzt ins Krankenhaus gekommen. An jenem Julitag 2022 starben in der Stadt in der Mittelukraine 23 Personen, neben Lisa Dimitrijewa zwei weitere Kinder.

Wie viele Menschen seit dem Überfall der russischen Armee auf die Ukraine am 24. Februar 2022 ums Leben gekommen sind, ist schwer zu bemessen. Die russischen und ukrainischen Angaben über getötete und verletzte Soldaten gehen weit auseinander. Nimmt man nur die Zahlen der getöteten Zivilisten, geht das Büro des Hohen Kommissars für Menschenrechte (OHCHR) von etwa 7.200 bis 12. Februar aus. Doch die Zahl liegt vermutlich weit höher, weil die Angaben aus den Kampfgebieten erst mit großer zeitlicher Verzögerung gemeldet werden. Nicht minder vage und weitaus höher sind die Zahlen der gefallenen Soldaten.

…

…

Text: Stefan Kunzmann

Foto: Oleksandr Ratushniak (Fotos públicas)