Krieg im Film

Wenn am Sonntag die Oscars vergeben werden, könnte ein Film gewinnen, der das Kämpfen und Sterben von Soldaten bis zur Unerträglichkeit vor Augen führt. Aber auch andere Filme, die den Krieg thematisieren, sind im Rennen.

Am kommenden Sonntag werden in Los Angeles die Oscars vergeben. Millionen Menschen werden die Veranstaltung live am Bildschirm verfolgen. Größeres Kino gibt es nur beim Superbowl oder wenn ein Mitglied der britischen Royals beigesetzt wird. Wirklich spannend ist das normalerweise nicht. Es sei denn, ein Schauspieler haut dem anderen vor laufender Kamera eins aufs Maul, so wie vergangenes Jahr, als Will Smith seine Ehefrau nach ein paar platten Sprüchen von Chris Rock rehabilitieren wollte. Wie Kaugummi wurde die Ohrfeige tagelang durch die Medien gezogen. Doch welche Produktion den Oscar für den besten Film gewann? Richtig, man weiß es nicht mehr.

Es war „Coda“, das überflüssige US-amerikanische Remake des französischen Films „La famille Bélier“, der 2014 als kleine, aber liebevolle Geschichte von einer, bis auf die Tochter, gehörlosen Familie erzählte, die erfahren muss, dass nichts einfach immer nur so weitergeht und Kinder andere Träume haben. Drei Nominierungen erhielt „Coda“, alle drei Preise heimste der Film ein. Der große Blockbuster an den Kinokassen ist er nicht geworden.

